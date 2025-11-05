به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات -جزیره هرمز با وجود فاصله نسبتاً زیاد از بندرعباس و جمعیت قابلتوجه، همچنان از داشتن آمبولانس دریایی محروم است.
ساکنان این جزیره میگویند در مواقع بروز حادثه یا شرایط اورژانسی، هیچ وسیله امدادی ویژهای در جزیره وجود ندارد و بیماران ناچارند در میان موج و باد، مسیر طولانی دریا تا بندرعباس را با قایق طی کنند.
به گفتهی شهروندان، هرچند یک فروند آمبولانس دریایی در جزیره قشم مستقر است، اما فاصله و زمان رسیدن آن به هرمز بهقدری طولانی است که عملاً پاسخگوی بیماران این جزیره نیست.
مردم هرمز با اشاره به خطرات انتقال بیماران از طریق قایقهای محلی، از مسئولان استان هرمزگان و دستگاههای مرتبط خواستار تأمین آمبولانس دریایی و رفع این مشکل دیرینه شدند.