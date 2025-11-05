کیامهر مدیرعامل نیروی برق آذربایجان غربی در خوی گفت: برای احداث نیروگاه برای ۴هزار مگاوات برق خورشیدی در آذربایجان غربی درخواست شده است. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - طاهر کیا مهر مدیر عامل توزیع برق آذربایجان غربی با حضور غلامحسین آزاد فرماندار خوی و جمعی از خبرنگاران مرکز استان و شهرستان خوی از ۳ پروژه بزرگ تولید برق خورشیدی خوی بازدید به عمل آورد.

وی در پایان بازدید در گفتگو با خبرنگاران گفت: جهت احداث نیروگاه برای ۴هزار مگاوات برق خورشیدی در آذربایجان غربی درخواست شده است که از این مقدار برای ۸٠٠ مگاوات برق خورشیدی زمین تحویل داده شده که ۸٠ مگاوات آن شروع بکار فنی شده است که بقیه آن در مرحله اخذ پروانه می باشند.

وی افزود: حسب دستور دولت بر احداث نیروگاه های خورشیدی، فضاهای خالی مراکز دولتی و آموزشی جهت احداث این نیروگاه ها بررسی شده و ۱۹ اداره دولتی برای استفاده از برق خورشیدی اقدام عملی کرده اند که در این میان با سازمان نظام مهندسی تفاهم نامه ای برای نصب پنل های خورشیدی برای ساختمان های بالای ۴ طبقه به امضارسیده است.

کیامهر اضافه نمود: مشترکین انشعاب خانگی فعلا ۳مگاوات به بهره برداری رسیده و ۲۴ مگاوات دیگر در دست اقدام است.

وی اظهار امیدواری کرد: تا تابستان سال بعد با تولید ۱۲٠ مگاوات برق و اتصال آن به مدار نصف ۲٠٠مگاوات برق ناترازی که منجر به خاموشی می‌شد جبران گردد.

مدیر عامل توزیع برق استان گفت: در سطح استان شهرستان خوی با ۴ نیروگاه پیش تاز احداث نیروگاه برق خورشیدی است.

وی افزود: شرکت توزیع برق استان در خوی ۲ نیروگاه برق خورشیدی در حال احداث دارد که نیروگاه ۶ مگاوات آغبلاغ ولدیان تا یک ماه آینده وارد مدار میشود و نیروگاه ۶ مگاوات سیه باز هم بعداز حل مشکلات تا اخر سال وارد مدار سراسری خواهد شد.

کیامهر در ادامه گفت: نیروگاه ۱٠ مگاواتی سیمان آذر آبادگان خوی در حال احداث است که ۲/۵ مگاوات آن آماده وصل به مدار است و ۲/۵ مگاوات آن نیز تا یک ماه بعد به مدار می پیوندد و ۵ مگاوات دیگر هم در آینده احداث شده و به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر عامل برق استان به نیروگاه خورشیدی شرکت نساجی خوی هم اشاره کرد و گفت: نیروگاه برق خورشیدی نساجی با ۹ مگاوات برق در حال احداث است که ۳ مگاوات آن ۷٠ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که تا یک ماه آینده وارد مدار می‌شود و ۶ مگاوات بقیه نیز تا تابستان سال بعد وارد مدار می‌شود تا مشکلات ناترازی برق را در استان حل کنیم.