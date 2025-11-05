باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - نشست مشترکی با حضور جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری و سعید جغتایی معاون امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی سازمان برنامه و بودجه کشور، به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
در این نشست، نحوه تأمین و تخصیص اعتبارات پروژههای سفر ریاست محترم جمهوری به استان مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین، بر تسریع در روند اجرا و جذب اعتبارات پروژههای عمرانی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید شد.
جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری سازمان برنامه و بودجه، خواستار پیگیری مستمر برای تحقق کامل تعهدات مالی دولت در اجرای طرحهای اولویتدار استان شد.
وی با تأکید بر ضرورت شتاببخشی به روند اجرای پروژههای عمرانی، اظهار داشت: پروژههای مصوب سفر ریاست جمهوری نقش کلیدی در توسعه زیرساختها، بهبود خدمات عمومی و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی در استان دارند. انتظار ما این است که با همکاری و حمایت سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات این پروژهها به موقع تخصیص یابد تا بتوانیم طرحها را در زمان مقرر به بهرهبرداری برسانیم.
مردانی با قدردانی از تعامل مثبت سازمان برنامه و بودجه کشور، افزود: چهارمحال و بختیاری به عنوان بام ایران، ظرفیتهای گستردهای در حوزههای کشاورزی، گردشگری، منابع طبیعی و انرژی دارد و اجرای پروژههای مصوب دولت، گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت منطقهای و رونق تولید در این استان است.
وی خواستار استمرار پیگیریها برای تحقق کامل تعهدات مالی دولت در طرحهای اولویتدار شد و گفت: تخصیص بهموقع اعتبارات، عامل اصلی در حفظ سرعت اجرای پروژههاست و باید دستگاههای اجرایی استان با هماهنگی کامل، جذب منابع و پیشرفت فیزیکی طرحها را بهصورت مستمر رصد کنند.