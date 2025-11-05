سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که قحطی در بخش‌هایی از سودان تأیید شده و خطر گسترش آن نیز وجود دارد که نشان دهنده اقدام دیرهنگام بین‌المللی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - تدروس آدهانوم گبریسوس، رئیس سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که در بخش‌هایی از کشور سودان، وقوع قحطی تایید شده است و این امکان وجود دارد که وضعیت قحطی به سایر نقاط از جمله سودان جنوبی نیز سرایت کند.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قحطی در بخش‌هایی از سودان تأیید شده و خطر قحطی در سایر نقاط کشور و همچنین سودان جنوبی وجود دارد. قحطی به این معنی است که ما خیلی دیر وارد عمل شده‌ایم و مردم در حال مرگ به خاطر اثرات سوء تغذیه هستند.»

او خاطرنشان کرد که درگیری طولانی مدت، آوارگی اجباری، بی‌ثباتی اقتصادی و تغییرات اقلیمی «سطوح نگران‌کننده‌ای از ناامنی غذایی را ایجاد می‌کند» و «خواستار افزایش گسترده» کمک‌های غذایی شد.

گبریسوس افزود: «زمانی برای تلف کردن نداریم، اما آنچه می‌توانیم انجام دهیم محدود است».

طبق طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (IPC)، وضعیت قحطی در شهر الفاشر و شهر محاصره شده کادوگلی اعلام شده است. این دو شهر به ترتیب در غرب و جنوب غربی سودان واقع شده‌اند. «طبقه‌بندی یکپارچه فاز امنیت غذایی» یک سیستم بین‌المللی استاندارد است که وضعیت امنیت غذایی در مناطق مختلف دنیا را ارزیابی و طبقه‌بندی می‌کند.

نیرو‌های پشتیبانی سریع در سودان که با ارتش این کشور می‌جنگند، اخیراً کنترل شهر‌های بارا و الفاشر را به دست گرفته‌اند. 

دادگاه کیفری بین‌المللی اخیرا هشدار داده است که جنایات گزارش‌شده در شهر الفاشر ممکن است جزء جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب شود. بسیاری از مردمی که از این شهر گریخته‌اند می‌گویند شاهد جدا کردن فرزندان از خانواده‌های‌شان و اعدام آنها بوده‌اند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سودان ، قحطی و گرسنگی ، قاره آفریقا
