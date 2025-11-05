باشگاه خبرنگاران جوان _ علیرضا کاظمی عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه بیستوچهارمین اردوی ملی دانشآموزان پسر عشایر کشور در مشهد اظهار کرد: توسعه هنرستانها، مدارس شبانهروزی و مدارس ویژه دختران عشایر در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.
وی اضافه کرد: همچنین شناسایی استعدادهای فرهنگی و ورزشی دانشآموزان عشایر و فراهمسازی بستر خدمت آنان به جوامع عشایری از جمله اهداف اصلی آموزش و پرورش است.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: آینده کشور در دستان دانشآموزان عشایر است و باید زمینه پرورش و رشد استعدادهای آنان با فراهمسازی زیرساختهای آموزشی و تربیتی فراهم شود.
کاظمی افزود: عشایر حافظان مرزها، حامیان نظام و مظهر فرهنگ اصیل ایرانی هستند؛ فرهنگی که بر سختکوشی، غیرت، تولید و حفظ محیط زیست استوار است.
وی اضافه کرد: بخش عشایری کشور در عین محرومیت، وفادارترین قشر به نظام جمهوری اسلامی بوده و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان و روز دانشآموز اظهار کرد: مهمترین ویژگی دانشآموزان امروز آگاهی، بصیرت و دانش آنان در مسیر استقلال، عزت و سربلندی ایران اسلامی است، ملت ایران از سال ۱۳۴۲ تاکنون در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرده و بارها پاسخ قاطع به سلطهطلبی آمریکا داده است.
کاظمی عشایر را پیشگامان فرهنگ استکبارستیزی دانست و تاکید کرد: دشمن امروز در قالب جنگ نرم و فرهنگی بهدنبال تغییر باورهای نسل جوان است، بنابراین حفظ بیداری و هوشیاری در برابر این تهدیدها ضروری است.
بیستوچهارمین اردوی ملی دانشآموزان پسر عشایر کشور از ۱۲ تا ۱۴ آبان ماه در مشهد برگزار شد.
منبع ایرنا