استاندار تهران گفت: مجمع خیرین کشور طی یک سال گذشته تنها در استان تهران ۱۵۰۰ کلاس درس ساخته و ۲ هزار کلاس جدید در دست احداث است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدصادق معتمدیان، در جلسه با اعضای هیئتمدیره مجمع خیرین کشور ضمن قدردانی از خدمات داوطلبانه خیرین اظهار داشت: نقش خیرین در پیشبرد طرحهای عمرانی و اجتماعی کشور بیبدیل است و بدون همراهی آنان، دولت بهدلیل محدودیتهای مالی قادر به توسعه عمرانی در سطح فعلی نبود.
وی با اشاره به عملکرد چشمگیر خیرین مدرسهساز گفت: در کمتر از یک سال، خیرین استان تهران موفق به تکمیل و تحویل ۱۵۰۰ کلاس درس به آموزش و پرورش شدند و هماکنون نیز بیش از ۲۰۰۰ کلاس جدید در دست احداث است، این میزان مشارکت، رکوردی کمنظیر در کشور محسوب میشود.
معتمدیان با بیان اینکه تهران در بسیاری از شاخصهای زیرساختی از میانگین کشوری پایینتر است، افزود: به جز شهر تهران، سایر مناطق استان از نظر سرانههای درمانی، آموزشی و ورزشی وضعیت مناسبی ندارند و در برخی شاخصها در ردیف استانهای محروم کشور قرار گرفتهاند.
استاندار تهران با اشاره به تراکم بالای جمعیت در استان تهران گفت: در حالی که میانگین تراکم جمعیت و ۴۹ نفر در هر کیلومتر مربع است، این عدد در تهران بیش از هزار نفر و در برخی شهرهای اقماری مانند بهارستان و قدس به ۹ هزار نفر میرسد؛ وضعیتی که عملاً به انفجار جمعیتی انجامیده است.
استاندار تهران در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در حوزههای اجتماعی گفت: استان تهران تنها استانی است که حوزه اجتماعی آن بهصورت مستقل از حوزه سیاسی فعالیت میکند تا بتواند مؤثرتر با خیرین و سازمانهای مردمنهاد همکاری کند و موضوعاتی همچون ساماندهی معتادان متجاهر، کودکان کار و سالمندی از اولویتهای اصلی این حوزه است.
وی در پایان خطاب به خیرین اظهار داشت: دولت به تنهایی قادر به حل مسائل پیچیده و انباشته تهران نیست. از ظرفیت ارزشمند خیرین و مدیران دلسوز کشور در حوزههای اجتماعی، آموزشی و سلامت استفاده خواهیم کرد و استانداری آمادگی دارد جلسات مشترک منظم با مجمع خیرین برگزار کند تا هماهنگی و همافزایی لازم شکل گیرد.
منبع: روابط عمومی استانداری تهران