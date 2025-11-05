استاندار تهران گفت: مجمع خیرین کشور طی یک سال گذشته تنها در استان تهران ۱۵۰۰ کلاس درس ساخته و ۲ هزار کلاس جدید در دست احداث است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدصادق معتمدیان، در جلسه با اعضای هیئت‌مدیره مجمع خیرین کشور ضمن قدردانی از خدمات داوطلبانه خیرین اظهار داشت: نقش خیرین در پیشبرد طرح‌های عمرانی و اجتماعی کشور بی‌بدیل است و بدون همراهی آنان، دولت به‌دلیل محدودیت‌های مالی قادر به توسعه عمرانی در سطح فعلی نبود.

وی با اشاره به عملکرد چشمگیر خیرین مدرسه‌ساز گفت: در کمتر از یک سال، خیرین استان تهران موفق به تکمیل و تحویل ۱۵۰۰ کلاس درس به آموزش و پرورش شدند و هم‌اکنون نیز بیش از ۲۰۰۰ کلاس جدید در دست احداث است، این میزان مشارکت، رکوردی کم‌نظیر در کشور محسوب می‌شود.

معتمدیان با بیان اینکه تهران در بسیاری از شاخص‌های زیرساختی از میانگین کشوری پایین‌تر است، افزود: به جز شهر تهران، سایر مناطق استان از نظر سرانه‌های درمانی، آموزشی و ورزشی وضعیت مناسبی ندارند و در برخی شاخص‌ها در ردیف استان‌های محروم کشور قرار گرفته‌اند.

استاندار تهران با اشاره به تراکم بالای جمعیت در استان تهران گفت: در حالی که میانگین تراکم جمعیت و ۴۹ نفر در هر کیلومتر مربع است، این عدد در تهران بیش از هزار نفر و در برخی شهر‌های اقماری مانند بهارستان و قدس به ۹ هزار نفر می‌رسد؛ وضعیتی که عملاً به انفجار جمعیتی انجامیده است.

استاندار تهران در ادامه با اشاره به اقدامات دولت در حوزه‌های اجتماعی گفت: استان تهران تنها استانی است که حوزه اجتماعی آن به‌صورت مستقل از حوزه سیاسی فعالیت می‌کند تا بتواند مؤثرتر با خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد همکاری کند و موضوعاتی همچون ساماندهی معتادان متجاهر، کودکان کار و سالمندی از اولویت‌های اصلی این حوزه است.

وی در پایان خطاب به خیرین اظهار داشت: دولت به تنهایی قادر به حل مسائل پیچیده و انباشته تهران نیست. از ظرفیت ارزشمند خیرین و مدیران دلسوز کشور در حوزه‌های اجتماعی، آموزشی و سلامت استفاده خواهیم کرد و استانداری آمادگی دارد جلسات مشترک منظم با مجمع خیرین برگزار کند تا هماهنگی و هم‌افزایی لازم شکل گیرد.

منبع: روابط عمومی استانداری تهران

برچسب ها: استانداری تهران ، کلاس درس
خبرهای مرتبط
بهره برداری از مدرسه سه کلاسه روستای آقابابا سنگ ورزقان
استاندار تهران:
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آزمون مدیریت بحران بود/ افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیام شفافی برای دشمن است
برنامه‌ای برای افزایش قیمت نان نداریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دادستانی تهران علیه مهدی- م اعلام جرم کرد
سارقین طلاجات به شیوه قاپ زنی از بانوان دستگیر شدند + فیلم
زاکانی: قانون تقسیمات کشوری شامل طرح جامع تهران نیست
دستگیری موبایل قاپ خیابان جمهوری تهران توسط پلیس پیشگیری
کشف ۱۵۶ دستگاه خودروی لوکس قاچاق به ارزش ۸۸۵ میلیارد تومان
انسداد جاده چالوس برای تخلیه ترافیک جنوب به شمال
توصیه دادگستری تهران به شهروندان برای سخت‌تر کردن سرقت خودرو
از سال ۱۳۱۰ تاکنون ۳۶ میلیون سند مالکیت صادر شده است
هرگونه کاستی در فرآیند‌های بیمه‌ای با فوریت شناسایی و رفع شود
کاهش تصادفات در منطقه ۸ با اجرای طرح‌های ترافیکی چهارساله
آخرین اخبار
سال گذشته ۱۵۰۰ کلاس درس در استان تهران ساخته شد/۲ هزار کلاس جدید در دست احداث است
نواقص زیر ساختی در محور بزرگراهی آزادگان برچیده می‌شود
دستگیری موبایل قاپ خیابان جمهوری تهران توسط پلیس پیشگیری
توصیه دادگستری تهران به شهروندان برای سخت‌تر کردن سرقت خودرو
از سال ۱۳۱۰ تاکنون ۳۶ میلیون سند مالکیت صادر شده است
دادستانی تهران علیه مهدی- م اعلام جرم کرد
لزوم تدوین برنامه‌های جامع برای ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در تهران
انسداد جاده چالوس برای تخلیه ترافیک جنوب به شمال
آغاز شناسایی استعداد‌های دانش‌آموزان تحت پوشش بهزیستی
هرگونه کاستی در فرآیند‌های بیمه‌ای با فوریت شناسایی و رفع شود
زاکانی: قانون تقسیمات کشوری شامل طرح جامع تهران نیست
تشکیل کارگروه‌های مردمی فعال در حوزه جمعیت در دستور کار
بازدید دادستان تهران از پلیس مبارزه با مواد مخدر/ تأکید بر تسریع در جلب و دستگیری محکومان متواری
میانگین سن ازدواج مردان و زنان در ۷ ماهه امسال
تعطیلی ۴۰۰ نانوایی متخلف در تهران
کشف ۱۵۶ دستگاه خودروی لوکس قاچاق به ارزش ۸۸۵ میلیارد تومان
کاهش تصادفات در منطقه ۸ با اجرای طرح‌های ترافیکی چهارساله
سارقین طلاجات به شیوه قاپ زنی از بانوان دستگیر شدند + فیلم
تصادف در بزرگراه امام علی (ع)؛ ۲ کشته و ۲ مصدوم
بیش از ۹۰۵ هزار تخلف ساکن در مهرماه ۱۴۰۴ ثبت شد
وضعیت ترافیک در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
کیفیت هوای تهران در وضعیت قابل قبول است
وقوع انفجار مقابل شهرداری رباط‌کریم/ فرماندار: این حادثه در دست بررسی است
اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی بدون نگرانی از قطع مستمری پس از مصوبه مجلس
حل مشکلات خوابگاهی دانشجویان؛ به زودی