یکی از مظنونان سرقت از موزه لوور، نگهبان سابق یک مرکز فرهنگی مهم و چهره‌ای شناخته‌شده در شبکه‌های اجتماعی بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های فرانسوی گزارش دادند که یکی از افرادی که به ظن سرقت ۸۸ میلیون یورویی جواهرات سلطنتی از موزه لوور دستگیر شده، در رسانه‌های اجتماعی نسبتا شهرت دارد و قبلا به عنوان نگهبان امنیتی در مرکز پمپیدو، یکی از معروف‌ترین مراکز فرهنگی-هنری پاریس کار کرده است.

این مرد ۳۹ ساله که توسط مقامات قضایی به عنوان «عبدالله ن» شناسایی شده است، شش روز پس از سرقت از موزه، در خانه‌اش در حومه شمالی پاریس دستگیر شد. او با اتهام سرقت سازمان‌یافته رو‌به‌رو است.

رسانه‌های فرانسوی گزارش داده‌اند که دی‌ان‌ای عبدالله روی یکی از ویترین‌ها و اقلام رها شده در صحنه پیدا شده؛ این بدان معناست که احتمالا یکی از سارقانی است که وارد گالری شده است.

چهار مظنون در رابطه با این سرقت در بازداشت هستند، از جمله سه نفر که از یک کامیون سرقتی با نردبان و بالابر برای رسیدن به پنجره طبقه اول موزه استفاده کردند.

روزنامه لو پاریزین اعلام کرد که مظنون در رسانه‌های اجتماعی با نام «دودو کراس بیتوم» شناخته می‌شد و یک چهره مشهور محلی بود که ویدیو‌های متعددی در یوتیوب و اخیراً در تیک‌تاک و اینستاگرام منتشر کرده بود. برخی از ویدئو‌ها او را در حال انجام حرکات نمایشی با موتورسیکلت نشان می‌دهد و در برخی دیگر، او مشغول آموزش نکاتی درباره عضله‌سازی است.

به گفته چندین رسانه فرانسوی، سابقه کیفری عبدالله ن شامل ۱۵ جرم از جمله نگهداری و حمل مواد مخدر، رانندگی بدون گواهینامه و ایجاد خطر برای دیگران است. او همچنین به جرم سرقت از یک جواهرفروشی در سال ۲۰۱۴ محکوم شده است.

لور بکو، دادستان پاریس گفته است که مظنون اطلاعات کمی به پلیس داده، اما «تا حدی» به دخالت خود در سرقت از موزه لوور اعتراف کرده است.

سارقان در نهایت با هشت قطعه جواهر از جمله یک گردنبند زمرد و الماس که ناپلئون اول به همسر دومش هدیه داده بود و یک نیم‌تاج با ۲۱۲ مروارید و نزدیک به دوهزار الماس که زمانی متعلق به همسر ناپلئون سوم بود، فرار کردند. بازرسانی که روی این پرونده کار می‌کنند هنوز جواهرات مسروقه را پیدا نکرده‌اند.

منبع: گاردین

