باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین بهرامی، رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (مرکز نور) امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه در جمع فرهیختگانی از حوزه و دانشگاه، با تأکید بر نقش محوری فناوری در آینده تبلیغ دین، اظهارکرد: امروزه مبلغی که به ابزار‌های هوش مصنوعی مجهز است، چون به منابع گسترده دسترسی دارد و توان تحلیل داده‌ها را داراست، می‌تواند تبلیغی اثرگذارتر و دقیق‌تر داشته باشد. اما نکته کلیدی آن است که در فضای نوین، باید محیط زیست مخاطب را شناخت و متناسب با آن پیام را منتقل کرد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: مرجعیت سنتی در انتقال پیام در حال کمرنگ شدن است و مخاطب امروزی غالباً دانش خود را از منابع دیجیتال و چت‌بات‌ها دریافت می‌کند. در چنین فضایی، مبلغ دینی باید در همان محیط حضور یابد و از همان ابزار‌ها بهره گیرد.

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی ادامه داد: بخشی از تبلیغ امروز ما این است که دستیار‌های هوشمندی در حوزه‌های سبک زندگی، مسائل دینی و اجتماعی طراحی کنیم که بر اساس مبانی اسلامی باشند و مخاطبان جامعه را به مسیر درست هدایت کنند؛ چراکه شکل سنتی مرجعیت در انتقال پیام رو به افول است.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در این مرکز گفت: ما در آغاز راه هستیم، اما گام‌های مؤثری برداشته‌ایم. تاکنون چت‌بات حدیثی و چت‌بات قرآنی راه‌اندازی شده است؛ گفت‌و‌گو با حدیث مدت‌هاست در دسترس قرار گرفته و گفت‌و‌گو با تفاسیر نیز هم‌زمان با نمایشگاه دستاورد‌های علوم انسانی اسلامی دیجیتال آغاز شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین بهرامی در پایان چشم‌انداز آینده این مرکز را چنین تشریح کرد: هدف ما دستیابی به یک دستیار جامع علوم اسلامی است؛ سامانه‌ای که بتواند در حوزه‌های مختلف پاسخگوی نیاز‌های دینی مخاطبان باشد و به کمک فناوری عمق بیشتری از معارف اسلامی را ارائه دهد.

گفتنی است، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) در سال ۱۳۶۸ به دستور مقام معظم رهبری به منظور دیجتالیزه کردن علوم اسلامی و انسانی و پیشگامی در عرصه‌های مختلف علوم به زبان دیجیتال تأسیس شده است.