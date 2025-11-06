نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی تاکید کرد: مسئولان باید بهبود وضعیت معیشتی مردم را که از سوی رهبری بعنوان دغدغه‌ مطرح‌ شده است، جدی بگیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی در جلسه شورای اداری استان با اشاره به اینکه معیشت مردم نخستین و مهمترین دغدغه رهبر انقلاب است، تصریح کرد: همه مسئولان در هر سطح مدیریتی باید حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را به عنوان اولویت اصلی خود قرار دهند.
حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی با بیان اینکه معیشت مردم و مقابله با تهاجم فرهنگی در اولویت کاری مسئولان باشد، اظهار کرد: مسئولان باید دغدغههای مطرحشده از سوی رهبری را جدی گرفته و برای رفع آنها تلاش کنند.
امام جمعه ارومیه با بیان اینکه تهاجم فرهنگی، حربه دشمنان برای تضعیف نظام و انقلاب اسلامی در کشور است گفت: مسئولان باید نسبت به نفوذ فرهنگی دشمن هوشیار باشند و در کنار فعالیتهای اجرایی، پیوست فرهنگی را در همه برنامهها مدنظر قرار دهند.
امام جمعه ارومیه همچنین به ضرورت استفاده از نیروهای انقلابی در دستگاههای اجرایی تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از محورهای مورد تأکید رهبر انقلاب، بهرهگیری از مدیران انقلابی است و ضروری است در واگذاری مسئولیتها به این موضوع توجه شود.
استاندار آذربایجانغربی هم در نشست شورای اداری استان با تأکید بر اینکه مرزها ظرفیت ارزشمندی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استان محسوب میشوند، گفت: فعالسازی ظرفیت مرزها و تکمیل طرحهای نیمهتمام در اولویت برنامههای مدیریتی آذربایجانغربی قرار دارد.
رضا رحمانی با بیان اینکه یکی از مهمترین مزیتهای آذربایجانغربی، همدلی و همکاری میان مسئولان اجرایی است، افزود: باید با بهرهگیری از این وحدت و فعالسازی مرزها، آثار مثبت آن در زندگی مردم بهویژه در مناطق مرزی نمایان شود.
وی همچنین با اشاره به واگذاری مدیریت مرزها به استانداران، خاطرنشان کرد: فرمانداران مسئول مستقیم امور مرزی در شهرستانها هستند و در چارچوب رویه کولبری، امکان واردات انواع ماشینآلات و تجهیزات فراهم شده که شرکتها باید از این ظرفیت برای رونق تولید و اشتغال بهره ببرند.
وی احیای دریاچه ارومیه را مهمترین دغدغه دولت و مدیریت استان دانست و با بیان اینکه همه اقدامات لازم در راستای تحقق این امر در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: فقط در هفته گذشته ۱۰ اتفاق مهم در راستای احیای دریاچه داشتیم که باید عقد قرارداد با دانشگاههای تبریز و ارومیه را نیز در راستای توجه به ظرفیتهای علمی در این بخش به آن اضافه کنیم.
رحمانی تاکید کرد: ما مشتاق همراهی افراد علمی و صاحب نظر در این بخش هستیم و امیدواریم از همه ظرفیتها بیش از پیش استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید اقدامات لازم را برای اصلاح الگوی کشت و شیوههای آبیاری در راستای احیای دریاچه ارومیه در دستور کار قرار دهیم، گفت: اگر امروز نجنبیم در سالهای آتی شاهد خشک شدن چاهها و فرونشست دور دریاچه خواهیم بود.
استاندار آذربایجانغربی با بیان اینکه در حال حاضر و با وضع فعلی دریاچه ارومیه قابل احیاست، افزود: دولت نیز توجه ویژهای به این امر دارد و امروز چندین مصوبه در اینباره در دستور کار دولت چهاردهم بود.
رحمانی ادامه داد: البته در بخش دریاچه ارومیه، اقداماتی نیز برای بارورسازی ابرها انجام شده که امیدواریم نتیجه بدهد.
استاندار آذربایجانغربی با اشاره به برگزاری موفق همایش بین المللی فرصتهای سرمایهگذاری استان در خرداد امسال گفت: در این همایش، ۵۲ بسته با ارزش نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد ریال به مرحله قرارداد قطعی و اجرایی رسیده است.
فرمانده قرارگاه حمزه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در جلسه شورای اداری آذربایجانغربی با بیان اینکه مردم، وفاداری خود را به ویژه در طول جنگ ۱۲ روزه ثابت کردهاند، گفت: مهمترین کار امروز همه بخشها و مدیران، خدمت به مردم و رفع مشکلات معیشتی است.
سردار امان الله گشتاسبی با قدردانی از استاندار این استان درباره توجه ویژه به رفع مشکلات مردم و ایجاد وحدت افزود: یکی از شاخصههای موفقیت در استان، دفاع مقدس ۱۲ روزه بود و همه نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی با استفاده از انسجام توانستند به وظایف خود در آن روزها ادامه دهند.
وی با تاکید بر اینکه در تاریخ ۴۷ ساله نظام مقدس جمهوری اسلامی برنامهریزی و شیطنت دشمن و قدرتهای استکباری برای ضربه زدن به ایران اسلامی بسیار بوده، اضافه کرد: دشمن با همه تلاش و ظرفیت خود و همچنین با تجهیز رژیم صهیونیستی، همه امکانات را به میدان آورد و بسیاری کشورها در پشت اسراییل قرار گرفتند ولی عایدی در این جنگ نداشتند.
فرمانده قرارگاه حمزه ادامه داد: آنها میخواستند در ۷۲ ساعت کار ایران اسلامی را تمام کنند؛ دشمنان به دنبال تسخیر، تغییر حکومت و زدن مراکز هستهای و موشکی ایران بودند که با عنایت خدای متعال به جهت دینداری و ولایتمداری مردم، بار دیگر توطئه آنان نقش بر آب شد.
وی یادآوری کرد: آنها به دنبال این بودند که با تهاجم وضعیت کشور را به هم بریزند و جریانهای مختلف را وادار به ایجاد مشکل از داخل بکنند. عنایت خدا و تدابیر رهبر و همت مردم، در میدان باعث شد که دشمن شکست بخورد و صحنه را ترک کند.
سردار گشتاسبی گفت: ما به تعداد بمبهایی که فردو را زدند، العدیده را زدیم، همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند آنان را پشیمان کردیم و کار را تمام کردیم.
وی افزود: امروز دشمن با تهاجم نظامی کاری نمیتواند انجام دهد؛ در استان ما و سایر کشور سه مساله مهم داریم، امروز مساله مردم، امنیت و آرامش مردم و همچنین تامین معیشت و زندگی مردم راه مقابله با دشمن است.
فرمانده قرارگاه حمزه با تاکید بر اینکه در هرجا که هستیم باید تلاش کنیم تا مردم دچار مشکل نشوند، ادامه داد: دشمن روی این امر برنامهریزی کرده است تا مردم را خسته کند.
وی با اشاره به اینکه همه تلاش ما کمک به استاندار آذربایجان غربی برای حل مشکلات با آرامش است، گفت: در حال حاضر فضای بسیار خوبی را در استان شاهد هستیم و برادری و همدلی بین فرمانداران و فرماندهان نظامی در استان کم نظیر است.
سردار گشتاسبی با بیان اینکه انقلاب اسلامی روی سه اصل رهبری، مردم و اتحاد استوار است، اظهار کرد: دشمنان تلاش کردند تا ماندگاری و بزرگی جایگاه ولایت فقیه و منزلت رهبری را کم کنند، اما به هیچ وجه نتوانستند.
وی گفت: مردم نیز پای کار ماندهاند و با تقدیم دهها هزار شهید آزاده و ایثارگر در راستای دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره در میدان هستند.
فرمانده قرارگاه حمزه با اشاره به وحدت و انسجام موجود در جامعه افزود: در این جنگ ۱۲ روزه صدای مخالف نشنیدیم و مردم ثابت کردند که پای کار نظام و انقلاب هستند.
در این مراسم از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و مسئولان جهادگر جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی با اهدای لوح سپاس و تقدیرنامه تجلیل شد.