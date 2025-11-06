باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر طالبان، در جریان سفر به ولایت سمنگان، با والی این ولایت و اعضای کمیتههای مسئول رسیدگی به پیامدهای زلزله اخیر دیدار و گفتوگو کرد. در این نشست، روند امدادرسانی، اقدامات انجامشده و برنامههای آتی مورد بررسی قرار گرفت.
در این دیدار ملا برادر از مسئولان کمیتههای تعیینشده خواست تا گزارش جامعی از عملکرد خود در حوزههای مختلف ارائه دهند. بر اساس این گزارشها، تاکنون کمکهای اولیه شامل مواد غذایی، دارو، پوشاک، چادر و لوازم ضروری به تمامی آسیبدیدگان زلزله رسانده شده است.
همچنین مجروحان با جراحات سطحی بهصورت فوری درمان شدهاند و برای افراد نیازمند به درمان بلندمدت، کمکهای نقدی اختصاص یافته است. ملا برادر ضمن قدردانی از تلاشهای صورتگرفته، بر ضرورت انجام سریع و دقیق یک ارزیابی جامع از مناطق زلزلهزده تأکید کرد.
وی خواستار ثبت دقیق جانباختگان، مجروحان، خانههای کاملاً تخریبشده و خانههای نیمهویران شد تا کمکهای اختصاصیافته از سوی حکومت طالبان بهصورت شفاف میان آسیبدیدگان توزیع گردد. بر اساس آمار رسمی طالبان، در زلزله اخیر ولایت سمنگان، ۱۳ نفر جان باخته و ۳۴۴ نفر زخمی شدهاند.
همچنین ۴۱۹ خانه مسکونی و ۱۲ مسجد بهطور کامل تخریب شده و ۵۹۳ خانه دیگر دچار آسیبهای جدی و نیمهویرانی شدهاند.