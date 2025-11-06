بحران کم آبی باعث قطعی آب در برخی مناطق شده است + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - وضعیت آب در تهران در سال ۱۴۰۴ به یکی از بحرانیترین نقاط خود در یک قرن اخیر رسیده است. تنش آبی در پایتخت ایران، به دلیل کاهش بی سابقه بارندگی ها، خشکسالیهای مستمر پنج ساله، و افزایش مصرف آب، زندگی میلیونها شهروند را تهدید میکند. سدهای تامین کننده آب شرب تهران مانند امیرکبیر (کرج)، لار، لتیان، طالقان و ماملو با کاهش شدید ذخایر مواجه شدهاند و آبخوانهای زیرزمینی نیز به دلیل برداشت بی رویه در وضعیت بحرانی قرار دارند.
قبول کنیم الگوی مصرف مردم هم درست نبود ، ۵ سال اخیربارش باران و برف در کشور برای ذخیره و جبران آب مصرفی نداشتیم ولی هیچکس براش مهم نبود