بحران کم آبی باعث قطعی آب در برخی مناطق شده است + فیلم

بحران کم آبی باعث قطعی آب در برخی مناطق شده است

وضعیت آب در تهران در سال ۱۴۰۴ به یکی از بحرانی‌ترین نقاط خود در یک قرن اخیر رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وضعیت آب در تهران در سال ۱۴۰۴ به یکی از بحرانی‌ترین نقاط خود در یک قرن اخیر رسیده است. تنش آبی در پایتخت ایران، به دلیل کاهش بی سابقه بارندگی ها، خشکسالی‌های مستمر پنج ساله، و افزایش مصرف آب، زندگی میلیون‌ها شهروند را تهدید می‌کند. سد‌های تامین کننده آب شرب تهران مانند امیرکبیر (کرج)، لار، لتیان، طالقان و ماملو با کاهش شدید ذخایر مواجه شده‌اند و آبخوان‌های زیرزمینی نیز به دلیل برداشت بی رویه در وضعیت بحرانی قرار دارند.

 

 

بی‌آبی، مردم هشت بنگله مسجد سلیمان را رنج می‌دهد

الگوی "توسعه صنعت و کشاورزی" در فلات مرکزی کشور غلط بود

ایران در وضعیت بحران شدید آبی قرار دارد

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
از بس با آشامیدنی پارکینگ ها در کوچه‌ها شسته شد.
قبول کنیم الگوی مصرف مردم هم درست نبود ، ۵ سال اخیربارش باران و برف در کشور برای ذخیره و جبران آب مصرفی نداشتیم ولی هیچکس براش مهم نبود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
دیشب آب نداشتیم آب قطع بود قطعی برق را میشه تحمل کرد قطعی آب زندگی را مختل میکند قبل از اینکه وضعیت آب به یک بحران تبدیل شود به میلیونها افغانی که هفت میلیون نفر آنها در تهران و اطراف ساکن هستند اعلام کنید آب نداریم لطفا بفرمائید به کشور خود برگردید قبل از این دو سه سال کشور ما خشکسالی داشت وآن را مدیریت کرد در آن سالها تعداد کل افغانی ها دومیلیون نفر بود الان فقط در تهران و اطراف بیش از ۷ میلیون نفر افغانی زندگی میکنند و حضور اینها مصرف آب را چندین برابر افزایش داده همه را اخراج کنید فقط به کار گر مورد نیاز بدون خانواده ویزا بدهید بصورت محدود آن هم مثل همه کشورها زندگی در کمپ نه اینکه در سطح کشور رها باشند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
نابود کردن کوهها در شازند فلات مرکزی عامل اصلی افزایش سرعت باد و خشکسالی و زلزله خواهد شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
بهشون بگو خیار گوجه‌فرنگی هندوانه بکارند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
شهری که آب شرب ندارد چمن و کشاورزی آبی چرا باید باشد وقتی ملت تشنه هستند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
ده ها هزار لوله فرسوده تو شهرها شیر آلات غیر استاندارد پر بازار
۱
۱
پاسخ دادن