انفجار در یک کارخانه تولیدکننده محصولات هیدروژن و نیتروژن در می‌سی‌سی‌پی باعث نشت آمونیاک شده و ساکنان اطراف را مجبور به تخلیه کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - مقامات اعلام کردند که انفجار در یک کارخانه تولیدکننده محصولات هیدروژن و نیتروژن در می‌سی‌سی‌پی در روز چهارشنبه باعث نشت آمونیاک شده و ساکنان اطراف را مجبور به تخلیه کرده است.

تیت ریوز، فرماندار می‌سی‌سی‌پی در پستی در پلتفرم اجتماعی X گفت که مقامات اورژانس از سراسر ایالت در حال رسیدگی به نشت آمونیاک بی‌آب در کارخانه CF Industries در شمال شهر یازو هستند. او گفت هیچ مورد مرگ یا جراحتی گزارش نشده است.

شرکت صنایع سی‌اف در بیانیه‌ای اعلام کرد که هیچ جراحتی وجود ندارد و «همه کارمندان و پیمانکارانی که در زمان حادثه در محل حضور داشتند، در سلامت کامل به سر می‌برند.»

تأسیسات شهر یازو شامل یک کارخانه آمونیاک، چهار کارخانه اسید نیتریک و سایر کارخانه‌ها است. این تأسیسات قادر به ذخیره حدود ۴۸۰۰۰ تن آمونیاک است، اگرچه مقدار دقیق آمونیاک موجود در این تأسیسات هنگام وقوع انفجار بلافاصله مشخص نشده است.

اداره کیفیت محیط زیست می‌سی‌سی‌پی در پستی در X اعلام کرد که «عملیات نظارت بر هوا در حال انجام است و تا زمانی که لازم باشد برای اطمینان از ایمنی عمومی ادامه خواهد یافت.»

طبق گفته وزارت کشاورزی مینه سوتا، آمونیاک بی‌آب به عنوان کود برای کمک به تأمین نیتروژن برای گیاهان ذرت و گندم استفاده می‌شود. اگر شخصی آن را در حالت گاز یا مایع لمس کند، ممکن است دچار سوختگی شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۸ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
حرف زدن مفت زدن وشماتت کردن برای آدمای یاوه گو خرجی ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
الحمدالله
ثمره نسل کشی و جنایت جنگی امریکا در غزه ِکرانه باختری ِلبنان .سودان و ایران...جان...است
تازه این اولش است
منتظر عذاب الهی بمانید
۰
۱
پاسخ دادن
