باشگاه خبرنگاران جوان- رحمان معصومی،مدیرکل راه‌آهن شمال ۱، از آغاز نخستین عملیات ترانزیت گازوئیل از مبدأ روسیه به مقصد افغانستان از مسیر بندر امیرآباد و شبکه ریلی شمال ایران خبر داد.

وی بر تأثیرات مثبت این طرح بر ترافیک ریلی و توسعه اقتصادی منطقه تأکید و آمادگی کامل این اداره کل برای انجام حمل‌ونقل ترانزیتی را اعلام کرد.

بخش نخست این محموله شامل پنج هزار تن گازوئیل است که از بندر امیرآباد به سمت افغانستان ارسال می‌شود.

این در حالی است که هفته گذشته نیز نخستین قطار حامل گازوئیل صادراتی ایران از مسیر ریلی خواف-هرات وارد افغانستان شده بود.