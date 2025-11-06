وزیر دفاع پاکستان، در آستانه دور جدید مذاکرات صلح با طالبان در استانبول، با اعلام اینکه «جنگ خواهد شد» و متهم کردن کابل به حمایت از تروریسم، تنش میان دو طرف را به سطح جدیدی رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان- وزیر دفاع پاکستان در آستانه دور جدید گفت‌وگوهای صلح با طالبان در استانبول، با اعلام اینکه «جنگ خواهد شد» تنش‌های دیپلماتیک بین دو طرف را تشدید کرد.

خواجه آصف در مصاحبه‌ای تلویزیونی کابل را به پناه دادن به گروه‌های تروریستی و نادیده گرفتن حملات مرزی متهم کرد.

این اظهارات تنها چند ساعت قبل از آغاز مذاکرات طالبان و پاکستان تحت میانجی‌گری ترکیه و قطر بیان شد و به گفته رسانه‌های هندی، سایه‌ای بر تلاش‌ها برای پایان دادن به هفته‌ها درگیری مرزی انداخت.

در مقابل، طالبان این ادعاها را رد و پاکستان را به انجام حملات پهپادی علیه غیرنظامیان متهم کردند.

گفت‌وگوهای صلح از امروز در استانبول با هدف حفظ آتش‌بس شکننده آغاز شده است. دور قبلی این مذاکرات با تنش‌های لفظی همراه بود اما در نهایت به تمدید آتش‌بس انجامید.

انتظار می‌رود محور مذاکرات فعلی شامل درگیری‌های مرزی، عملیات پهپادی و بسته شدن گذرگاه‌های تجاری باشد که بنابر آمار، موجب توقف بیش از ۸۰۰۰ کانتینر افغان در پاکستان و زیان‌های اقتصادی سنگین برای دو طرف شده است.

در همین حال، وزارت خارجه طالبان ادعای وزیر خارجه پاکستان درباره تماس‌های مکرر امیرخان متقی با وی را «نادرست و خلاف اخلاق دیپلماتیک» خواند.

تحلیلگران هشدار داده‌اند با ادامه مواضع تحریک‌آمیز دو طرف، آتش‌بس شکننده ممکن است پیش از آغاز جدی مذاکرات از بین برود.