دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: مزیت‌های قانونی در بندر امیرآباد باعث معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای فعالان اقتصادی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سعید مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد در حاشیه از بندر امیرآباد، گفت: این بندر با تخلیه و جابجایی سالیانه ۵ میلیون تن کالا، رتبه اول را در بین بنادر استان‌های شمالی دارد.

او با اشاره به آینده این بندر، افزود: به نظر می‌رسد با این رویه‌ها شاهد افزایش مبادلات تجاری در این بندر باشیم.

مسروز از مزیت‌های قانونی برای فعالان اقتصادی در این بندر خبر داد و گفت: مزیت‌های قانونی در این بندر باعث معافیت مالیاتی ۲۰ ساله برای فعالان اقتصادی می‌شود.

او همچنین از کاهش سود بازرگانی در این بندر خبر داد و با اشاره به چالش پیش رو افزود: با توجه به اینکه سطح آب دریا رو به کاهش است، در آینده تغییراتی باید در این بندر شکل بگیرد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تأکید کرد: این بندر مورد حمایت ما خواهد بود.

مسرور گفت: به نظر می‌رسد با اعمال منطقه آزاد و این تسهیلات، شاهد افزایش چشمگیر تبادلات تجاری در بندر امیرآباد باشیم.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: مناطق آزاد ، بندر امیرآباد
خبرهای مرتبط
آماده شدن لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد
واردات بیش از ۹۰۰ هزار تن کالا از بنادر مازندران
واردات بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا به کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف ۱۵ و نیم تن چوب قاچاق جنگلی در آمل
آخرین اخبار
کشف ۱۵ و نیم تن چوب قاچاق جنگلی در آمل
کنترل ناوگان عمومی در محور‌های مازندران ادامه دارد
استاد اسحاقی، یادگار نغمه‌های ماندگار موسیقی مازندران
شروع طوفانی گلفام و صدرنشینی شوکاشور در لیگ یک والیبال کشور + فیلم
تساوی وارش نوشهر در روز پراشتباه داوری + فیلم
فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه در محور هراز متوقف شد
قضاوت داور بابلسری در مسابقات وزنه‌برداری بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی
۸۵ درصد از مزارع کشت مجدد برنج در بابل برداشت شد
آغاز برداشت سویا در گلوگاه همزمان با اعلام قیمت تضمینی دولت
هشدار افزایش دما و خطر آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران