براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۵ آبان ماه) در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» است.

باشگاه خبرنگاران جوان - میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۸۹ و در وضعیت «قابل‌قبول» قرار داشت.

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۰۴ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

از ابتدای امسال تاکنون، کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت «پاک»، ۱۲۰ روز «قابل قبول»، ۹۲ روز «ناسالم برای گروه‌های حساس»، ۸ روز «ناسالم»، ۲ روز «بسیار ناسالم» و ۲ روز در شرایط «خطرناک» قرار داشت.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

برچسب ها: کیفیت هوای تهران ، آلودگی هوای تهران
