سازمان اطلاعات سپاه شایعه دستگیری تعدادی از پرسنل مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه که در برخی منابع خبری غیرموثق منتشر شده بود را تکذیب کرد.

با توجه به انتشار خبری مبنی بر دستگیری تعدادی از پرسنل مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه توسط سازمان اطلاعات سپاه، این سازمان ضمن تکذیب خبر مذکور، برخورد با عوامل مخل امنیت روانی جامعه را با جدیت دنبال خواهد کرد. 

همچنین به صراحت اعلام می‌شود سازمان اطلاعت سپاه و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در همکاری حداکثری و به دور از هرگونه تاثیرپذیری بیرونی، برخورد قاطع با هرگونه فساد در هر دستگاهی را کما فی السابق وظیفه ذاتی خود دانسته و اقدامات لازم را بدون ملاحظه کاری صورت خواهند داد.

Australia
ناشناس
۱۱:۰۰ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
باشه
۲
۸
پاسخ دادن
