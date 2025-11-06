رئیس مرکز رسیدگی امور مساجد گیلان از برپایی محافل عزاداری ایام فاطمیه در همه شهرستان‌های گیلان خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ حجت الاسلام محمد محمدیان ، رئیس مرکز رسیدگی امور مساجد گیلان در گفتگو با خبرنگار ما، ضمن تسلیت فرا رسیدن  ایام فاطمیه گفت:  اکثر مساجد گیلان  به صورت خود جوش و مردمی در این ایام‌ فعال هستند.


رئیس مرکز رسیدگی امور مساجد گیلان با بیان اینکه ایام فاطمیه فرصتی مغتنم برای ترویج فرهنگ فاطمی است، گفت: بانوان و دختران جوان ما با بهره گیری از شجره طیبه حضرت فاطمه ( س) می توانند با بسیاری از مشکلات مقابله کنند. 

وی با بیان اینکه امروز دشمنان اسلام و نظام در شبکه های ماهواره ای  بانوان و دختران این مرز بوم را هدف قرار داده است، تصریح کرد: این شبکه ها با ترویج فرهنگ بی بندبار غربی درصدد فرو پاشی خانواده ها هستند. 

حجت الاسلام محمدیان اذعان داشت: بانوان ما با بهره گیری از سیره ائمه اطهار ( ع) در برابر این توطئه ها ایستادگی خواهند کرد.‌

رئیس مرکز رسیدگی امور مساجد گیلان با اشاره به اینکه در این ایام بانوان گیلانی  با برپایی محافل قرآنی و فاطمی به عزاداری ام ابیها فاطمه زهرا ( س) خواهند پرداخت، خاطر نشان کرد: پخت آش  نذری که یکی از رسوم مردم منطقه گیلان   است  این آیین به صورت خود جوش و مردمی در هر شهر ستانی برپا می شود.‌

سوگواری ، ایام فاطمیه
