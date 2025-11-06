باشگاه خبرنگاران جوان- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان از رهاسازی ۸۸۰ گونه جانوری در زیستگاه‌های طبیعی این استان از ابتدای سال تا پایان مهرماه سال جاری خبر داد و گفت: در همین مدت، ۲۸۹ متخلف شکار و صید شناسایی و دستگیر و بیش از ۵۰۰ مورد ادوات غیرمجاز شکار و صید نیز کشف و ضبط شده است.

فرزاد زندی اظهار داشت: در راستای احیای جمعیت جانوری و حمایت از تنوع زیستی، طی ماه‌های اخیر ۸۸۰ گونه جانوری که از متخلفان کشف و ضبط شده بودند؛ به زیستگاه‌های طبیعی کردستان بازگردانده شده‌اند.

وی افزود: از این تعداد، ۶۴۰ مورد مربوط به پرندگان بوده که کبک بیشترین آمار رهاسازی را داشته است و از میان پستانداران نیز ۲۲۰ بتانه سنجاب و حدود ۲۰ پستاندار دیگر وجود داشته است که پس از تیمارداری به دامان زیستگاه‌های خود بازگردانده شده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کردستان در ادامه به اقدامات یگان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: در هفت ماه گذشته، مأموران یگان حفاظت در گشت‌های مستمر خود موفق به کشف و ضبط ۳۰ قبضه سلاح شامل ۲۵ قبضه مجاز و پنج قبضه غیرمجاز از متخلفان شکار و صید شده‌اند.

وی افزود: همچنین در این مدت بیش از ۵۰۰ مورد ادوات غیرمجاز صید و شکار نظیر تور ماهی‌گیری، تور زنده‌گیری پرندگان، تله، چاقو و سایر وسایل توقیف و از چرخه تخلف خارج شده است.

زندی با بیان اینکه یگان حفاظت محیط زیست استان به‌طور مداوم در مناطق حساس و تحت مدیریت حضور دارد، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۲۸۹ متخلف شکار و صید در سطح استان دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

وی در پایان اظهار داشت: استان کردستان دارای پنج منطقه حفاظت‌شده با وسعتی معادل حدود ۱۰ درصد از مساحت کل استان است که مأموران یگان حفاظت محیط زیست به‌صورت شبانه‌روزی به گشت و کنترل در این مناطق و زیستگاه‌های حیات وحش می‌پردازند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کردستان تأکید کرد: حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و با همکاری مردم، سازمان‌های مردم‌ن هاد و نهاد‌های انتظامی، روند مقابله با شکار غیرمجاز با جدیت ادامه خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه حفاظت محیط زیست کردستان