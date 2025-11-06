حمله گسترده پهپادی اوکراین در منطقه ولگوگراد در جنوب روسیه، یک نفر را کشته و باعث آتش‌سوزی در یک منطقه صنعتی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فرماندار منطقه‌ای روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که حمله گسترده پهپادی در منطقه ولگوگراد در جنوب روسیه، یک نفر را کشته و باعث آتش‌سوزی در یک منطقه صنعتی شده است.

فرماندار آندری بوچاروف در تلگرام گفت که این حملات به یک ساختمان مسکونی ۲۴ طبقه برخورد کرد و افزود: «بالکن‌ها آسیب دیده و پنجره‌های خانه‌های اطراف خرد شده‌اند».

او گفت: «یک مرد غیرنظامی ۴۸ ساله بر اثر اصابت ترکش‌های ناشی از حمله کشته شد.»

او نوشت: «ریزش آوار باعث آتش‌سوزی در یک منطقه صنعتی در منطقه کراسنوارمیسکی شد.» و افزود که نیرو‌های آتش‌نشانی آتش را خاموش کرده‌اند.

ولگوگراد، منطقه‌ای تقریباً ۴۰۰ کیلومتری (۲۵۰ مایلی) از مرز روسیه و اوکراین، یک قطب صنعتی است که محل کارخانه‌های پالایش گاز و نفت است.

اوکراین اخیراً حملات پهپادی و موشکی به خاک روسیه را افزایش داده و مناطق صنعتی را در کمپینی که قیمت سوخت را در روسیه افزایش داده است، هدف قرار داده است.

به گفته مقامات روسی، اوایل ماه گذشته، اوکراین به یک پالایشگاه در منطقه کراسنودار جنوبی و همچنین یک ترمینال نفتی و یک انبار مهمات در شبه جزیره کریمه که به روسیه ضمیمه شده است، حمله کرد.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: حمله پهپادی ، جنگ اوکراین
