با همت مردم و همراهی جهاد کشاورزی، پس از چهار دهه رکود، بذر امید در زمین‌های کشاورزی روستای رجه سوادکوه کاشته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه از آغاز فصلی تازه در کشاورزی این منطقه خبر داد و گفت: با همت مردم و همراهی جهاد کشاورزی، پس از چهار دهه رکود، بذر امید در زمین‌های کشاورزی روستای رجه کاشته شد.

او احیای این اراضی پس از چهار دهه را نویدبخش آغاز فصلی تازه در کشاورزی منطقه دانست.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه با اشاره به پیش‌بینی کشت بیش از پنجاه هکتار از اراضی حاصلخیز روستای رجه در سال زراعی جاری، افزود: این میزان سطح عمدتاً به کشت گندم، جو و محصولات علوفه‌ای اختصاص داده شده است.

پورمند در پایان گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه با تمام توان از احیای زمین‌های های بایر و بازگشت آنها به چرخه تولید حمایت خواهد کرد و رفع موانع تولید در این روستا‌ها در اولویت کاری این مدیریت قرار خواهد داشت.

