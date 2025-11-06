اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، کیفیت هوای ۱۴ شهر استان خوزستان در وضعیت ناسالم قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز نشان می‌دهد که شاخص آلودگی هوا در ر شهر کارون ۲۱۰ میکروگرم برمترمکعب ثبت شده که نشانگر وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.

این شاخص در شهرهای آبادان ۱۷۶، اندیمشک ۱۵۷، اهواز۱۹۲، بهبهان۱۵۵، خرمشهر۱۶۸، دشت آزادگان ۱۷۴، شادگان ۱۷۱، شوشتر ۱۷۱، ملاثانی ۱۸۱ و هویزه ۱۷۱ میکروگرم بر متر مکعب رسیده که همگی در محدوده «قرمز » و ناسالم برای تمام گروه‌های جمعیتی قرار دارد.

همچنین، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آغاجری ۱۲۶، دزفول ۱۴۵ و لالی ۱۱۴ میکروگرم بر متر مکعب گزارش شده که در وضعیت نارنجی بوده و برای همه گروه‌های حساس ناسالم است. در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت هوا در شهرهای امیدیه ، اندیکا، ایذه، رامهرمز، شوش، ، ماهشهر ، هفتکل و هندیجان قابل قبول ارزیابی شده و دهدز نیز تنها شهر با هوای پاک است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور