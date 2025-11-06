باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- شعله شاه غیبی در نشست با فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی کردستان با رئیس جمهور، از آمادگی جامعه پزشکی استان برای کمک به تحول در نظام سلامت کشور خبر داد و ضمن اشاره به چالشهای پیش روی جامعه پزشکی، از پیشنهادات کلیدی برای ارتقای کیفیت خدمات به ویژه در مناطق مرزی خبر داد و خواستار توجه ویژه به نخبگان پزشکی و توسعه زیرساختهای سلامت در استان شد.
وی در ابتدا ضمن ابراز خوشنودی از فرصتی که برای گفتوگو میان دولت و جامعه پزشکی فراهم شده، از حمایتهای دولت در دوران بحرانهای مختلف از جمله پاندمی کرونا و بلایای طبیعی یاد کرد و گفت: جامعه پزشکی ایران نه تنها در بحرانها بلکه در تمامی لحظات حساس در خط مقدم خدمت به مردم بوده و سلامت مردم را همچنان به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتدار ملی ایران حفظ کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان همچنین به چالشهای موجود در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: جامعه پزشکی کردستان با مجموعهای از مشکلات روبروست که در رأس آنها میتوان به کاهش انگیزه ماندگاری پزشکان، افزایش روند مهاجرت نخبگان پزشکی، فرسایش جسمی و روانی کادر درمانی به ویژه در مناطق محروم، نابرابری امکانات آموزشی و درمانی و چالشهای رفاهی اشاره کرد. این مسائل در صورتی که به موقع مورد توجه قرار نگیرند، میتوانند آسیبهای جدی به ظرفیتهای انسانی و علمی کشور وارد کنند.
وی سپس چهار پیشنهاد کلیدی به رئیسجمهور ارائه کرد که در صورت اجرا، میتواند به بهبود وضعیت سلامت در استانهای مرزی و به ویژه کردستان کمک کند.
وی با اشاره به پتانسیلهای بالای استان کردستان در حوزه پژوهشهای پزشکی، پیشنهاد کرد که با ایجاد یک صندوق پژوهشی ویژه در این مناطق، علوم پزشکی کردستان به قطب پژوهشهای مشترک با کشورهای همسایه تبدیل شود چر اکه این اقدام میتواند به کنترل بیماریهای مشترک و سلامت محیط در منطقه کمک کند.
شاه غیبی با اشاره به بازنگری در طرحهای ماندگاری پزشکان متخصص و نخبگان، خواستار بازنگری در طرحهای ماندگاری پزشکان متخصص و اعضای هیئت علمی در استانهای کمبرخوردار به ویژه کردستان شد و تأکید کرد که این طرحها باید شامل تسهیلات علمی و پژوهشی همراه با فرصتهای مطالعاتی بینالمللی باشد تا از مهاجرت نخبگان پزشکی جلوگیری شود.
وی پیشنهاد کرد که هوشمندسازی سیستمهای بهداشتی و اجرای پروژههای سلامت الکترونیک به ویژه در مناطق روستایی و کوهستانی کردستان، میتواند به دسترسی بهتر مردم به خدمات بهداشتی و درمانی کمک کند.
وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: جامعه پزشکی کردستان با تمام توان علمی خود آماده است تا شریک فکری و اجرایی دولت در تحقق اهداف تحول نظام سلامت کشور باشد و در راستای ایجاد نظام سلامت پیشرفته و عدالتمحور گام بردارد. در این مسیر، اعتماد به جامعه پزشکی، سرمایهگذاری بر آینده سلامت کشور خواهد بود.