شورای امنیت سازمان ملل امروز در مورد پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای حذف نام «ابو محمد الجولانی» رئیس دولت موقت سوریه و «انس خطاب»، وزیر کشور از فهرست تحریم‌ها رأی‌گیری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک منبع دیپلماتیک به الجزیره اعلام کرد که درخواست ایالات متحده برای حذف نام جولانی و انس خطاب از فهرست تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده علیه «داعش» و «القاعده» امروز (پنج‌شنبه) در شورای امنیت سازمان ملل رأی گیری می‌شود.

این منبع دیپلماتیک گفت که ایالات متحده برخی اصلاحات را در متن پیش‌نویس قطعنامه به ویژه اصلاحات مربوط به نیرو‌های نظامی خارجی اعمال کرده است.

انتشار این خبر در حالی صورت می‌گیرد که خبرگزاری «رویترز» روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت آمریکا این پیش‌نویس قطعنامه را در حالی به شورای امنیت ارائه داده که رئیس دولت موقت انتقالی سوریه قرار است روز دوشنبه با «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کند.

با این حال، گفته می‌شود، تصویب پیش‌نویس این قطعنامه به دست‌کم ۹ رأی موافق و عدم وتوی آن از سوی روسیه، چین، آمریکا، فرانسه یا انگلیس نیاز دارد.

ترامپ در اظهارات خود در جریان سفرش به ریاض، پایتخت عربستان در اواسط ماه مه (اردیبهشت)، لغو تحریم‌های اعمال شده علیه دمشق را اعلام کرد، اقدامی که مورد استقبال کشور‌های عربی و دولت موقت انتقالی سوریه قرار گرفت.

یک روز پس از اعلام لغو تحریم‌های سوریه، رئیس جمهور آمریکا همچنین در ریاض با جولانی دیدار کرد که اولین دیدار بین یک رئیس جمهور آمریکایی و مقام سوری در ۲۵ سال گذشته بود.

در همین راستا، واشنگتن طی ماه‌های گذشته از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواسته است تا تحریم‌های سوریه را کاهش دهند.

«بشار اسد»، رئیس‌جمهور سابق سوریه در ماه دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) در پی یورش نیرو‌های شورشی به رهبری گروه «تحریر الشام» از قدرت برکنار شد.

این گروه که پیشتر با نام «جبهه النصره» شناخته می‌شد، تا سال ۲۰۱۶ شاخه رسمی القاعده در سوریه بود و از ماه مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۱۳۹۳)، در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه القاعده و داعش قرار گرفت.

تعدادی از اعضای تحریر الشام تحت تحریم‌های سازمان ملل، از جمله ممنوعیت سفر، مسدود شدن دارایی‌ها و تحریم تسلیحاتی قرار دارند.

اما کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد امسال به طور مداوم به جولانی معافیت سفر داده است، بنابراین حتی اگر قطعنامه پیشنهادی آمریکا قبل از دوشنبه تصویب نشود، احتمالاً وی بتواند برای دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر کند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سازمان ملل ، فهرست تحریم ها
خبرهای مرتبط
سازمان ملل: بیش از ۸۱ هزار غیرنظامی به دلیل ناامنی در الفاشر سودان آواره شده‌اند
زمین‌لرزه مرگبار در شمال افغانستان؛ سازمان ملل از کمبود بودجه برای کمک‌رسانی خبر داد
زندگی ۷۰۰ میلیون نفر در جهان در فقر شدید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای ترامپ: مردم نیویورک به خاطر ممدانی به فلوریدا فرار خواهند کرد
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد غزه را با اعضای شورای امنیت به اشتراک می‌گذارد
طرح ترامپ برای خلع سلاح هسته‌ای سه‌جانبه با روسیه و چین
مظنون سرقت از لوور، بلاگر و نگهبان سابق یک موزه بوده است!
ترکیه و حماس در مورد مراحل بعدی طرح غزه گفت‌و‌گو کردند
فیلیپین پس از کشته شدن ۱۱۴ نفر در طوفان وضعیت اضطراری اعلام کرد
سازمان ملل: بیش از ۸۱ هزار غیرنظامی به دلیل ناامنی در الفاشر سودان آواره شده‌اند
انفجار در کارخانه شیمیایی آمریکا باعث نشت آمونیاک و تخلیه ساکنان شد
سفر معاون اقتصادی طالبان به مناطق زلزله‌زده افغانستان
تأکید ایران بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای حمایت از مهاجرین
آخرین اخبار
اسرائیل ۳۹ شهروند سوری را ربود
خط و نشان ترامپ برای شهردار منتخب نیویورک
حمله پهپادی به ولگوگراد روسیه یک کشته بر جا گذاشت
حذف مدارک ویدئویی جنایات اسرائیل توسط گوگل
به مذاکرات استانبول امیدی نیست؛ کابل حامی تروریسم است
آغاز نخستین ترانزیت گازوئیل روسیه به افغانستان از مسیر ریلی شمال ایران
تأکید ایران بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای حمایت از مهاجرین
انفجار در کارخانه شیمیایی آمریکا باعث نشت آمونیاک و تخلیه ساکنان شد
سفر معاون اقتصادی طالبان به مناطق زلزله‌زده افغانستان
سازمان ملل: بیش از ۸۱ هزار غیرنظامی به دلیل ناامنی در الفاشر سودان آواره شده‌اند
فیلیپین پس از کشته شدن ۱۱۴ نفر در طوفان وضعیت اضطراری اعلام کرد
طرح ترامپ برای خلع سلاح هسته‌ای سه‌جانبه با روسیه و چین
ادعای ترامپ: مردم نیویورک به خاطر ممدانی به فلوریدا فرار خواهند کرد
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد غزه را با اعضای شورای امنیت به اشتراک می‌گذارد
مظنون سرقت از لوور، بلاگر و نگهبان سابق یک موزه بوده است!
ترکیه و حماس در مورد مراحل بعدی طرح غزه گفت‌و‌گو کردند
مدودف: آمریکا روسیه را مجبور به بررسی آزمایش‌های هسته‌ای می‌کند
آمریکا یک موشک بالستیک قاره‌پیما آزمایش کرد
هشدار رئیس سازمان جهانی بهداشت درباره قحطی سودان
حماس امشب جسد اسیر اسرائیلی دیگری را تحویل می‌دهد
اسرائیل دو مناقصه برای ساخت ۳۵۶ واحد مسکونی در کرانه باختری اشغالی برگزار کرد
وزیر دفاع روسیه: مسکو باید فوراً آماده آزمایش هسته‌ای تمام‌عیار شود
پوتین دستور ارائه پیشنهاداتی در مورد از سرگیری آزمایش‌های هسته‌ای را صادر کرد
ولیعهد سعودی بر حمایت عربستان از فلسطینیان تاکید کرد
تاکید گوترش بر لزوم مشروعیت بین‌المللی نیرو‌های مستقر در غزه
افزایش شمار شهدای غزه
اردوغان از «مرحله جدیدی» در روند صلح با پ‌ک‌ک خبر داد
سومین دور مذاکرات طالبان و پاکستان در ترکیه آغاز می‌شود
فرانسه در شوک؛ راننده الکلی مردم را زیر گرفت
ازبکستان متعهد به خرید تمام میوه‌های تازه افغانستان شد