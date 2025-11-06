باشگاه خبرنگاران جوان - یک منبع دیپلماتیک به الجزیره اعلام کرد که درخواست ایالات متحده برای حذف نام جولانی و انس خطاب از فهرست تحریمهای بینالمللی اعمال شده علیه «داعش» و «القاعده» امروز (پنجشنبه) در شورای امنیت سازمان ملل رأی گیری میشود.
این منبع دیپلماتیک گفت که ایالات متحده برخی اصلاحات را در متن پیشنویس قطعنامه به ویژه اصلاحات مربوط به نیروهای نظامی خارجی اعمال کرده است.
انتشار این خبر در حالی صورت میگیرد که خبرگزاری «رویترز» روز سهشنبه گزارش داد که دولت آمریکا این پیشنویس قطعنامه را در حالی به شورای امنیت ارائه داده که رئیس دولت موقت انتقالی سوریه قرار است روز دوشنبه با «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید دیدار کند.
با این حال، گفته میشود، تصویب پیشنویس این قطعنامه به دستکم ۹ رأی موافق و عدم وتوی آن از سوی روسیه، چین، آمریکا، فرانسه یا انگلیس نیاز دارد.
ترامپ در اظهارات خود در جریان سفرش به ریاض، پایتخت عربستان در اواسط ماه مه (اردیبهشت)، لغو تحریمهای اعمال شده علیه دمشق را اعلام کرد، اقدامی که مورد استقبال کشورهای عربی و دولت موقت انتقالی سوریه قرار گرفت.
یک روز پس از اعلام لغو تحریمهای سوریه، رئیس جمهور آمریکا همچنین در ریاض با جولانی دیدار کرد که اولین دیدار بین یک رئیس جمهور آمریکایی و مقام سوری در ۲۵ سال گذشته بود.
در همین راستا، واشنگتن طی ماههای گذشته از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواسته است تا تحریمهای سوریه را کاهش دهند.
«بشار اسد»، رئیسجمهور سابق سوریه در ماه دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳) در پی یورش نیروهای شورشی به رهبری گروه «تحریر الشام» از قدرت برکنار شد.
این گروه که پیشتر با نام «جبهه النصره» شناخته میشد، تا سال ۲۰۱۶ شاخه رسمی القاعده در سوریه بود و از ماه مه ۲۰۱۴ (اردیبهشت ۱۳۹۳)، در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه القاعده و داعش قرار گرفت.
تعدادی از اعضای تحریر الشام تحت تحریمهای سازمان ملل، از جمله ممنوعیت سفر، مسدود شدن داراییها و تحریم تسلیحاتی قرار دارند.
اما کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد امسال به طور مداوم به جولانی معافیت سفر داده است، بنابراین حتی اگر قطعنامه پیشنهادی آمریکا قبل از دوشنبه تصویب نشود، احتمالاً وی بتواند برای دیدار با ترامپ به واشنگتن سفر کند.
منبع: ایرنا