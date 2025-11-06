رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا با اعلام شناسایی و دستگیری یک کلاهبردار حرفه‌ای و سابقه دار، گفت: این فرد به بهانه فعالیت بازرگانی بالغ بر۲۵۰ هزار دلار را اخاذی کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پلیس، سردار ضرغام آذین گفت: با تشکیل پرونده‌ای با موضوع کلاهبرداری که طی آن شاکی با ارائه شکواییه‌ای مبنی بر اینکه فردی با هویت معلوم با معرفی خود به عنوان مالک چندین شرکت تجاری صوری، فعال در زمینه سرمایه گذاری و یک فرد متمول دارای پاساژ‌های تجاری و نیز ملک‌های ارزشمند، پس از جلب اعتماد و نهایت اغفال وی به بهانه فعالیت بازرگانی و سرمایه گذاری از طریق شرکت‌های خود، بالغ بر۲۵۰ هزار دلار اخاذی کرده و سپس به مکانی نامعلوم متواری می‌شود.

به گفته وی، برهمین اساس موضوع توسط تیم مجربی از کارآگاهان مرکز عملیات ویژه این پلیس مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

وی افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد متهم دارای بیش از ۱۱۶ مورد پرونده با موضوعاتی از جمله کلاهبرداری بوده که به شکل ماهرانه‌ای بدون اینکه ردی از خود بر جای بگذارد مخفی شده است.

رئیس مرکز عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا گفت: در پی اقدامات فنی و پلیسی دقیق و شبانه روزی توسط تیم کارآگاهان پرونده، پس از عملیات‌های پنهان در نقاط مختلف شهر، نهایتاً مخفیگاه متهم شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه وی دستگیر شد.

وی تصریح کرد: این فرد شیاد در بازجویی‌های انجام شده و تحقیقات تکمیلی به جرم خود اعتراف و اقرار کرد که مبالغ بدست آورده را در زمینه خرید ملک و املاک هزینه کرده است.

سردار آذین به شهروندان توصیه کرد: در انجام معاملات و سرمایه گذاری ها، از صحت هویت و مجوز قانونی افراد و شرکت‌ها اطمینان حاصل کنند و از اعتماد به وعده‌های اغواکننده سود‌های کلان خودداری کنند.

وی با بیان اینکه برخورد با کلاهبرداران حرفه‌ای و سابقه دار با جدیت و بدون اغماض ادامه دارد از مردم خواست در صورت موارد مشابه، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ یا پایگاه‌های پلیس آگاهی سراسر کشور اطلاع دهند.

