باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فراجا، سردار احمدعلی گودرزی با اعلام این خبر، افزود: مرزبانان پایگاه دریابانی قشم با اشراف و تسلط اطلاعاتی بر آب‌های داخلی، موفق به شناسایی یک فروند کشتی حامل سوخت قاچاق که قصد جابه جایی محموله سوخت قاچاق به صورت کلان به خارج از مرز‌های آبی کشور را داشت، شدند.

وی با اشاره به شناسایی کشتی و توقیف آن توسط مرزبانان، افزود: مرزبانان پس از توقیف با ورود به کشتی، در بازرسی از آن توانستند، ۹۶۰ هزار و ۳۴۳ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی با اشاره به دستگیری ۱۹ متهم در این رابطه، اظهار کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی محموله سوخت کشف شده بالغ بر ۳۵۵میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار گودرزی ادامه داد: قاچاقچیان قصد داشتند سوخت‌های قاچاق را به کشتی‌های خارجی انتقال و به فروش برسانند که در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام ماندند.

این مقام ارشد در مرزبانی انتظامی با بیان خسارات جبران‌ناپذیر قاچاق بر پیکره اقتصادی و اجتماعی جامعه، خاطرنشان کرد: مرزبانان با عزم جدی خود برای مبارزه با پدیده سازمان یافته قاچاق، اجازه هیچ گونه فعالیت سودجویانه را در مناطق ساحلی و دریایی کشور نخواهد داد.