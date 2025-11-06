شهروندخبرنگار ما به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) فیلمی از برپایی چایخانه در جوار حرم مطهر هلال بن علی(ع) در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه یکی ازمهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی در تقویم ما شیعیان به شمار می‌رود. در این ایام، یاد و خاطره حضرت فاطمه زهرا (س)، دختر گرامی پیامبر اسلام (ص) زنده نگه داشته می‌شود. به همین مناسبت چایخانه حضرت فاطمه زهرا (س) در جوار حرم مطهر هلال بن علی (ع) در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان برگزار شد تا از زائران پذیرایی کنند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری ، ایام فاطمیه
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار اصفهان؛
عزاداری هیئت فاطمیه در آستان مقدس حضرت محمد هلال بن علی (ع) آران و بیدگل
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
برگزاری مراسم سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) در انابد + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان جنوبی؛
مراسم راهپیمایی روز ۱۳ آبان با حضور دانش آموزان در روستای ده محمد + عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قطعی آب اهالی محله پونک شهر تهران را به دردسر انداخت
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
رنجش کارکنان پالایشگاه پارس جنوبی از تاخیر در واگذاری زمین
آخرین اخبار
رنجش کارکنان پالایشگاه پارس جنوبی از تاخیر در واگذاری زمین
قطعی آب اهالی محله پونک شهر تهران را به دردسر انداخت
نارضایتی فروشندگان از تاخیر در واریز وجه قابل پرداخت کالابرگ
آغاز برداشت میوه پرتقال ازنوع تامسون در باغ‌های روستای آسیابسر قائمشهر + فیلم
مشکلات تغییر دهک یارانه‌ای با فروش لمتیاز خودروی سه فرزندی از زبان شهروندخبرنگار
رنجش پزشکان از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت
جولان موتورسواران در محدوده شهرک سروآزاد تهران صدای اهالی را درآورد + فیلم
داوطلبان آزاد آزمون آموزش و پرورش همچنان در انتظار استخدام
انتظار فارغ التحصیلان دانشگاه بین الملل پیام نور برای صدور دانشنامه