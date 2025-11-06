شهروندخبرنگار ما به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) فیلمی از برپایی چایخانه در جوار حرم مطهر هلال بن علی(ع) در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایام فاطمیه یکی ازمهمترین مناسبتهای مذهبی در تقویم ما شیعیان به شمار میرود. در این ایام، یاد و خاطره حضرت فاطمه زهرا (س)، دختر گرامی پیامبر اسلام (ص) زنده نگه داشته میشود. به همین مناسبت چایخانه حضرت فاطمه زهرا (س) در جوار حرم مطهر هلال بن علی (ع) در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان برگزار شد تا از زائران پذیرایی کنند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان
