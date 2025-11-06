باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نمایندگی واشنگتن اعلام کرد که ایالات متحده روز چهارشنبه پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را با هدف تقویت طرح صلح دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای غزه، از جمله با چراغ سبز نشان دادن به یک نیروی امنیتی بین‌المللی، به کشور‌های شریک ارائه کرد.

مایک والتز، سفیر ایالات متحده این پیش‌نویس را با ۱۰ عضو منتخب شورای امنیت و چندین شریک منطقه‌ای - مصر، قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و ترکیه - به اشتراک گذاشت. سخنگوی نمایندگی ایالات متحده در بیانیه‌ای اعلام کرد. هنوز تاریخی برای رأی‌گیری در مورد این پیش‌نویس تعیین نشده است.

در بیانیه ایالات متحده آمده است که این قطعنامه «از هیئت صلح»، یک نهاد حاکم انتقالی برای غزه که در طرح ۲۰ ماده‌ای ترامپ پیش‌بینی شده و او ریاست آن را بر عهده خواهد داشت، استقبال می‌کند. همچنین «نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده» (ISF) که در طرح صلح مشخص شده است را مجاز می‌داند.

به گفته منابع دیپلماتیک، چندین کشور تمایل خود را برای شرکت در ISF نشان داده‌اند، اما قبل از استقرار واقعی نیرو‌ها در سرزمین فلسطین، بر حکم شورای امنیت اصرار دارند.

ایجاد نیروی بین‌المللی بخشی از توافقی بود که منجر به آتش‌بس شکننده ۱۰ اکتبر بین اسرائیل و حماس شد. طبق مفاد این توافق، نیرو‌هایی از کشور‌های عمدتاً عرب و مسلمان برای نظارت بر امنیت غزه در زمان خروج ارتش اسرائیل به این منطقه اعزام خواهند شد.

سخنگوی ایالات متحده افزود: «طرفین از این فرصت تاریخی برای پایان دادن به دهه‌ها خونریزی و تحقق چشم‌انداز رئیس‌جمهور برای صلح پایدار در خاورمیانه استفاده کرده‌اند.»

مراحل بعدی طرح ترامپ شامل خروج بیشتر اسرائیل از غزه، خلع سلاح حماس و بازسازی این سرزمین ویران شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه