باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شهرداری منطقه ۱۱ تهران، مهدی قمی روز پنجشنبه اظهار کرد: به صورت مستمر بر اجرای اقدامات ایمنی و اصلاحی این پاساژ‌ها نظارت خواهیم کرد و در صورت عدم پایبندی مالکان به تعهدات خود اقدامات قانونی لازم از جمله پلمب دوبار واحد‌های متخلف در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی هدف اصلی مدیریت شهری از این اقدامات را تامین حفظ جان و مال شهروندان و ارتقای سطح ایمنی فضا‌های عمومی در پایتخت عنوان کرد و یادآور شد: همکاری مالکان کسبه و دستگاه‌های اجرایی در راستای رسیدن به این اهداف نقش مهمی خواهد داشت.

شهردار منطقه ۱۱ تهران تاکید کرد که با تداوم تعامل سازنده میان شهرداری، اصناف و مالکان، شاهد افزایش ایمنی و پویایی فعالیت‌های اقتصادی در محدوده مرکزی پایتخت باشیم.

وی گفت: براساس بررسی‌های انجام‌شده توسط کارشناسان ایمنی و پس از جلسات هماهنگی با دستگاه‌های ذیربط مقرر شد فعالیت این ۲ مرکز تجاری با نظارت شهرداری و دستگاه‌های مسئول از سر گرفته شود.