پیکر جوان نامدار والیبال کشورمان صابر کاظمی در آق قلا بر دستان مردم قدرشناس تشییع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - پیکر مرحوم صابر کاظمی ستارۀ سابق والیبال کشور در روستای قانقرمه شهرستان آق‌قلا بر روی دستان مردم تشییع شد.

پیکر صابر کاظمی پس از نماز در روستای قان قرمه آق قلا به خاک سپرده شد.

صابر کاظمی متولد ۳ دی ماه سال ۱۳۷۷ در شهرستان آق قلای استان گلستان، از بازیکنان مطرح تیم ملی والیبال ایران بود.

صابر کاظمی چند روز پیش به علت عارضه مغزی حاد در یکی از مراکز درمانی تهران بستری شده بود، با وجود تلاش بی‌وقفه تیم پزشکی برای بازگرداندن عملکرد مغز، در نهایت دچار مرگ مغزی شد و صبح دیروز دار فانی را وداع گفت.

تشییع پیکر جوان نامدار والیبال ایران در گلستان
علت به کما رفتن صابر کاظمی مشخص شد؛ برق گرفتگی در استخر هتل
خدا رحمتش کنه
