باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - احد بهجت حقیقی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به آغاز کاشت گندم در این استان، اظهار کرد: برنامه ریزی کاشت گندم در سطح ۴۱۵ هزار هکتار از اراضی آبی و دیم انجام شده است.

او بیان کرد: کاشت گندم از بیستم مهرماه در شهرستان آباده آغاز شده است و تا پایان آذرماه در شهرستان‌های جنوبی استان فارس ادامه دارد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه استان فارس در تولید بذور گواهی شده رتبه نخست کشور را دارد، تصریح کرد: با هدف افزایش عملکرد گندم و تداوم پایداری تولید، تأمین و تدارک بالغ بر ۵۰ هزار تن بذر گندم از ارقام آبی و دیم در سه طبقه پرورشی ۳، مادری و گواهی شده از مهم‌ترین برنامه‌های سال زراعی جاری است.

بهجت حقیقی با بیان اینکه درجه مکانیزاسیون در محصولات زراعی استان فارس بیش از متوسط کشوری است، اضافه کرد: پارسال درجه مکانیزاسیون در گندم آبی ۸۲.۷ و گندم دیم ۷۱.۵ درصد بود و برنامه ریزی برای ارتقای درجه مکانیزاسیون در گندم آبی به ۸۴ و گندم دیم به ۷۳.۵ درصد را از مهم‌ترین اقدامات پیش رو دانست.

او با اشاره به اینکه برنامه ریزی به منظور اجرای ۱۲۰ طرح در حوزه گندم شده است، افزود: برنامه ریزی برای اجرای ۳۹ طرح افزایش ظرفیت عملکرد با محوریت کشاورزان پیشرو، ۳۴ طرح مقایسه مشارکتی ارقام، ۳۰ طرح مقایسه تراکم و ۱۷ طرح مقایسه مشارکتی تغذیه گندم آبی و دیم با هدف ارتقای بهره وری در تولید صورت گرفته است.

بهجت حقیقی، با اشاره به تامین کود‌های پایه برای کاشت گندم، افزود: تاکنون نزدیک به ۸۲ هزار تن کود ازته، حدود ۹ هزار تن کود فسفاته و بالغ بر ۸ هزار و ۵۰۰ تن کود پتاسه تأمین و در بین کشاورزان توزیع می‌شود.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بیان کرد: شهرستان‌های مرودشت، اقلید و لارستان عمده تولیدکنندگان گندم استان فارس هستند.

استان فارس پارسال با تحویل حدود ۶۰۰ هزار تن گندم، رتبه چهارم کشوری را اخذ کرد.