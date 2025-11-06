به گفته رئیس جمهور باید دست در دست هم دهیم و بی عدالتی را از بین ببریم و عدالت شعار ملی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور صبح امروز در نشست با فعالان فرهنگی اجتماعی استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: در کردستان بزرگ شده‌ام و تمام خاطراتم در کوچه‌ها و خیابان‌های این دیار است.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه ‌دست به دست هم دهیم تا بی‌عدالتی‌ها را از بین ببریم، افزود: چرا باید مردم ایران نسبت به برخی کشورهای همسایه زندگی خوبی نداشته باشند؟

وی با بیان اینکه مشکلات کشور به دست توانای همه نخبگان و نیروی اسنانی کشور قابل حل است، افزود: قدم اول از بین خود کردستانی‌ها مسئول(استاندار) انتخاب کردیم و در گام بعدی مسئولیت می‌دهیم، استاندار به معنای رئیس‌جمهور استان است و اختیارات به او می‌دهیم.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: هر کسی می‌تواند نقشی را بازی کند که خلاقیت و نوآوری ایفا کند. کسانی که توانمندی و شکوفایی دارند ایده خود را به ظهور برسانند. اجازه دهیم توانمتدی‌های این افراد شکوفا شود.

وی گفت: اینکه اجازه ندهیم نیروها رشد کنند، خوب نیست باید این نگاه اصلاح شود. تلاش می‌کنیم با سپردن اختیارات به استانداران و توحه به نخبگان استان‌ها، نوآوری‌های خود را نشان دهد.

پزشکیان با تاکید بر ینکه باید به خودمان متکی شویم؛ عنوان کرد: وظیفه ماست که جلوی رفتن و خلاقیت نیروها را بگیریم و انجام خواهیم داد. می‌توانیم کاری کنیم که بهتر از دیگران افکار را بسازیم. فقط کافی است این کار را بکنید. وظیه ما رفع موانع مسیر است.

وی بر لزوم تومه به سمن‌ها تاکید و اظهار داشت: دولت ما دولت هزینه است، تورم عاملش دولت است، دولت را بزرگ کردیم، پول می‌گیریم، هر کسی جایی نشسته است، تلاش می‌کنیم دولت را کوچک کنیم کما اینکه کار سختی است.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه تورم به معنای هزینه بر مردم است، خاطر نشان کرد: تا جای ممکن باید هزینه‌های دولت کم شود تا به مردم فشار نیاید. 

وی از برگزاری یک جلسه در تهران برای پیگیری مصوبات این سفر خبر داد و تاکید کرد: با کمک هم کاری کنیم که جایگاه واقعی کردستان را بسازیم.

وی با ذکر اینکه باید باور کنیم که می‌توانیم، چراکه هر چه فکر کنیم همان می‌شود، تأکید کرد: می‌توانیم کاری کنیم کارستان، فقط باید نگاه را اصلاح کرد؛ تغییر خواهیم داد و کمک خواهیم کرد و آن را وظیفه می‌دانیم اما مردمان این دیار نیز با وحدت تغییر ایجاد کنیم.

پزشکیان یادآور شد: امید که با همکاری یکدیگر ایرانمان را به جایگاه شایسته خود برسانیم.

برچسب ها: رئیس جمهور ، بی عدالتی ، کردستان ، نشست
خبرهای مرتبط
کردستان نیازمند افزایش سهمیه جذب معلمان است / تحول در نظام آموزشی؛ رویه‌ای نوین در دولت وفاق ملی
رئیس جمهور وارد سنندج شد
وزیر میراث‌فرهنگی در آیین افتتاح پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان سنندج:
کردستان نماد فرهنگ، نجابت و استقامت ملت ایران است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
نمی تونی آقای پزشکیان
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۸ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
ببین نهج البلاغه در مورد حقوق مردم چه گفته .عمل به نهج البلاغه مهمتره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
وجدانا یکی نیس ب ایشون بگه ی سر ب کامنتا بزن ؟؟؟؟؟؟؟ خودمو نمیبخشم بهت رای دادم برا لج جلیلی چقد برات رای جمع کردم
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۶ آبان ۱۴۰۴
پس حقته تاوانش رو باید پس بدی نوش جانت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
به عَمَل کار برآید به سخن گفتن نیست


خسته شدیم ازبس شعار شنیدم

بی عدالتی رو از ریشه می زنیم
این ریشه زنی را کِی می خواهید شروع کنید ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


خسته نشدید از حرف های تکراری ؟؟؟؟؟

این جلسات دولت برای معیشت مردم مسخره بازی بیش نیست
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
تکبیر!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۶ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
فقط حرف حرف دریغ از یک قدم حرکت کردن
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
بلد نیست حرف دیگه ای بزنه همش همینارو تکراری پخش میکنه
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۵:۳۵ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
خدا رو شاکرم که به شما رای ندادم. تمام این حرفها تکراری و من دراری هست
۱
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۰ ۱۷ آبان ۱۴۰۴
پس کی رای داده برو زیر لحاف سرما می‌خوری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
فقط وادا
۱
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۲ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
آقای پزشکیان در زدن ازنخبه نام می‌بری ولی در عمل از اصلاح طلبان بکار میگیری خودت چند ازاقوامت پست گرفتند وزیران ومعاونان هم همین طور کارشناسان ونخبه ها همش اقوام است هنوز تو کابینه وزیران باهم هماهنگ نیستند چرا باید ارز بگیرند کالا وارد نکنند درست است کسانی که در انتخابات پول خرج کرده اند نتیجه اش را ببینند اما نه در سفره مردم یک بودجه ای برای این افراد مشخص کن تا دیگر هرکجا دلشان خواست دست درازی نکنند قیمتها بگذار جلوتر ببین چقدر گران شده اند تنها از وفاق حرف زدن چیزی عوض نمی شود باید عمل دید اگر بخواهی خوب پیش بروی پس مانده های روحانی بین انداز بیرون آنها ازچشم ملت افتاده اند حتی از مجلس هم رای اعتماد نگرفته بودند روحانی با ملت لج کرد گذاشت معاون یا مشاور این ره که تو میروی ره هندوستان است
۰
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۱ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
اینقدر شعار نده دیگه صحبت های که می کنی خریدار ندارد
تا قشر بازنشسته توجه نداشته باشی و آن‌ها را از خط فقر بالا
نکشی رو حرفات نمیشه حساب کرد
۱
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
معلم
۱۵:۱۰ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
وزیرآموزش وپرورش چرا پاسخ نمیده چندمیلیارد در طرح سپینو آموزش وپرورش ازهمکارا کلاهبرداری کرده اضافه کسر کرده توحساب خودش نگه داشته چرا عودت نمیده ؟؟؟؟
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
همکار
۱۵:۲۴ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
بله منم از استان اردبیلم ۱۴میلیون اضافه کسر کردن ماه گذشته تنها ۲میلیون حقوق دادن بهم بهم زنگ میزنم نه حراست نه بازرس تلفن رو پاسخ نمیده اپراتور الکی وصل میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
آقای پزشکیان چرا اینقدر حرف هایی الکی میزنید در حکومت شما که بی عدالتی در هر عرصه داره فوران میزنه .... شما آخره لی عدالتی هستید....
۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
امرالله
۱۴:۵۷ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
دختر عزیز و اقازاده محترم و داماد گرامی بعد از سالها ممارست و دود چراغ خوردن و 20ساعت درس خواندن یهویی و کاملا عادلانه در دولت منصوب شدن.
قران کریم: چرا چیزی میگویید که به ان عمل نمیکنید؟
۰
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۳ ۱۵ آبان ۱۴۰۴
فقط شعار
۰
۳۰
پاسخ دادن
۱۲۳۴
آخرین اخبار
حمایت از بخش خصوصی در احیای بنا‌های تاریخی کردستان گسترش می‌یابد
رسیدگی به درخواست‌های قضایی زندانیان در زندان مرکزی سنندج