به گفته رئیس جمهور باید دست در دست هم دهیم و بی عدالتی را از بین ببریم و عدالت شعار ملی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- مسعود پزشکیان رئیسجمهور صبح امروز در نشست با فعالان فرهنگی اجتماعی استان کردستان که در سالن پیامبر اعظم(ص) استانداری برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: در کردستان بزرگ شدهام و تمام خاطراتم در کوچهها و خیابانهای این دیار است.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه دست به دست هم دهیم تا بیعدالتیها را از بین ببریم، افزود: چرا باید مردم ایران نسبت به برخی کشورهای همسایه زندگی خوبی نداشته باشند؟
وی با بیان اینکه مشکلات کشور به دست توانای همه نخبگان و نیروی اسنانی کشور قابل حل است، افزود: قدم اول از بین خود کردستانیها مسئول(استاندار) انتخاب کردیم و در گام بعدی مسئولیت میدهیم، استاندار به معنای رئیسجمهور استان است و اختیارات به او میدهیم.
رئیسجمهور تصریح کرد: هر کسی میتواند نقشی را بازی کند که خلاقیت و نوآوری ایفا کند. کسانی که توانمندی و شکوفایی دارند ایده خود را به ظهور برسانند. اجازه دهیم توانمتدیهای این افراد شکوفا شود.
وی گفت: اینکه اجازه ندهیم نیروها رشد کنند، خوب نیست باید این نگاه اصلاح شود. تلاش میکنیم با سپردن اختیارات به استانداران و توحه به نخبگان استانها، نوآوریهای خود را نشان دهد.
پزشکیان با تاکید بر ینکه باید به خودمان متکی شویم؛ عنوان کرد: وظیفه ماست که جلوی رفتن و خلاقیت نیروها را بگیریم و انجام خواهیم داد. میتوانیم کاری کنیم که بهتر از دیگران افکار را بسازیم. فقط کافی است این کار را بکنید. وظیه ما رفع موانع مسیر است.
وی بر لزوم تومه به سمنها تاکید و اظهار داشت: دولت ما دولت هزینه است، تورم عاملش دولت است، دولت را بزرگ کردیم، پول میگیریم، هر کسی جایی نشسته است، تلاش میکنیم دولت را کوچک کنیم کما اینکه کار سختی است.
رئیسجمهور با بیان اینکه تورم به معنای هزینه بر مردم است، خاطر نشان کرد: تا جای ممکن باید هزینههای دولت کم شود تا به مردم فشار نیاید.
وی از برگزاری یک جلسه در تهران برای پیگیری مصوبات این سفر خبر داد و تاکید کرد: با کمک هم کاری کنیم که جایگاه واقعی کردستان را بسازیم.
وی با ذکر اینکه باید باور کنیم که میتوانیم، چراکه هر چه فکر کنیم همان میشود، تأکید کرد: میتوانیم کاری کنیم کارستان، فقط باید نگاه را اصلاح کرد؛ تغییر خواهیم داد و کمک خواهیم کرد و آن را وظیفه میدانیم اما مردمان این دیار نیز با وحدت تغییر ایجاد کنیم.
پزشکیان یادآور شد: امید که با همکاری یکدیگر ایرانمان را به جایگاه شایسته خود برسانیم.