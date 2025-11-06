به گفته رئیس جمهور باید دست در دست هم دهیم و بی عدالتی را از بین ببریم و عدالت شعار ملی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- مسعود پزشکیان صبح پنجشنبه در نشست فرهیختگان و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان کردستان ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدا اظهار کرد: باید همه دست در دست هم دهیم تا بی‌عدالتی را از میان برداریم.

وی با اشاره به اینکه با توان و ظرفیت نخبگان می‌توان مشکلات را برطرف کرد، افزود: تلاش براین است تا با تفویض اختیار به استانداران با تکیه بر ظرفیت بومی مسیر نوآوری و پیشرفت را هموار کند.

رئیس جمهور بیان کرد: باید فرصت رشد برای همه فراهم شود و با توجه به استفاده از ظرفیت نخبگان زمینه بروز ایده‌های نو و ابتکارات را فراهم کرد.

پزشکیان تصریح کرد: باید از مهاجرت و هدررفت استعداد‌ها جلوگیری کنیم و با خلق اندیشه‌هایی نو موانع را از مسیر برداریم.

وی با اشاره به اینکه جایگاه واقعی کردستان با همکاری مردم و مسئولان ساخته می‌شود، افزود: تغییر از نگاه آغاز می‌شود و باید با تکیه بر وحدت و همدلی تحولی ماندگار را به ارمغان آورد.

رئیس جمهور از حضور در استان کردستان ابراز خرسندی کرد و گفت: باید با همکاری ایران را به جایگاه شایسته خود برسانیم.

طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، مسعود پزشکیان در این سفر، نشست‌هایی با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران استان برگزار خواهد کرد تا در جریان آخرین وضعیت اقتصادی استان قرار گیرد و راهکار‌های لازم برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در کردستان را بررسی کند.

همچنین وی نشست‌هایی با فعالان سیاسی استان و فرهیختگان و فعالان اجتماعی و فرهنگی استان خواهد داشت تا از نزدیک در جریان دغدغه‌ها و مسائل مختلف مردم کردستان قرار گیرد.

نشست شورای توسعه عدالت آموزشی نیز یکی دیگر از برنامه‌های مهم رئیس‌جمهور در این سفر است که با مشارکت مردم برگزار خواهد شد.

این جلسه به بررسی وضعیت آموزش و پرورش در استان و چالش‌های آن خواهد پرداخت.