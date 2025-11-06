شبکه ورزش در چارچوب بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵، امروز از ساعت ۱۴، دومین دیدار مرحله گروهی تیم ملی فوتسال کشورمان را با افغانستان به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما؛ شبکه ورزش در دومین دیدار از مرحله گروهی مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امروز پنجشنبه ۱۵ آبان از ساعت ۱۴ تقابل تیم ملی فوتسال ایران و افغانستان را با گزارشگری رضا جعفری و به صورت زنده پخش می‌کند.

تیم ملی فوتسال ایران در اولین بازی خود به مصاف مراکش رفت و این بازی با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

تیم‌های افغانستان، ایران، مراکش و تاجیکستان در گروه B این رقابت‌ها با یکدیگر رقابت خواهند کرد

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به میزبانی عربستان از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض برگزار می‌شود.

برچسب ها: پخش زنده ، مسابقات فوتبال
خبرهای مرتبط
وداع باشکوه‌ ام کی ان گلوگاه با جام حذفی فوتبال کشور‌
پخش زنده دیدار حساس میلان و رم از شبکه سه
تساوی نساجی و نفت در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال امید‌های کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
«ویلایی‌ها» و «خدای جنگ» نیمه آبان در تلویزیون تماشایی می‌شوند
آخرین اخبار
«ویلایی‌ها» و «خدای جنگ» نیمه آبان در تلویزیون تماشایی می‌شوند
سینمایی «مجنون» اجرا می‌شود/ تلفیق سینما و نمایش در بزرگ‌ترین اکران روباز کشور
اسامی آثار کوتاه داستانی نهمین جشنواره فیلم شهر
پزشکیان: فرهنگ عمومی ستون بنیاد هویت ملی در مسیر پیشرفت است
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه بر می‌گردیم» + فیلم
آریا عظیمی‌نژاد، «عشق در گذر دوران» را در پاریس روی صحنه برد
«نقطه انفجار» مهمان آخر هفته شبکه تهران
سریال «تجدیدنظر» روی آنتن شبکه دو سیما
تیزر فصل جدید «برمودا» رونمایی شد
«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند
تبریز میزبان دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار شد