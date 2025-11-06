باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سیما؛ شبکه ورزش در دومین دیدار از مرحله گروهی مسابقات همبستگی کشور‌های اسلامی ۲۰۲۵ ریاض، امروز پنجشنبه ۱۵ آبان از ساعت ۱۴ تقابل تیم ملی فوتسال ایران و افغانستان را با گزارشگری رضا جعفری و به صورت زنده پخش می‌کند.

تیم ملی فوتسال ایران در اولین بازی خود به مصاف مراکش رفت و این بازی با تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید.

تیم‌های افغانستان، ایران، مراکش و تاجیکستان در گروه B این رقابت‌ها با یکدیگر رقابت خواهند کرد

ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به میزبانی عربستان از ۱۶ تا ۳۰ آبان در شهر ریاض برگزار می‌شود.