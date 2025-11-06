شهردار بابل از آغاز عملیاتی شدن مرکز پسماند این شهر در زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید علی حسینی - حامد بیکایی شهردار بابل با بیان اینکه این مرکز نقش پررنگی در کاهش حجم پسماند شهر خواهد داشت، گفت: بابل و به طبع استان مازندران همواره پسماند را یکی از مهمترین چالش‌های خود می‌دانند که از سال‌های گذشته تا به امروز در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند، بلاخص بابل در این یکی دوسال اخیر که با تعطیلی سایت زباله انجیلسی مشکلات آن چند برابر شد و با راه اندازی این خط پردازش قطعا حجم پسماند کاهشی می‌شود.

او افزود: در حال حاضر طرح تفکیک زباله در ادارات را آغاز کردیم و در نظر داریم به زودی طرح تفکیک زباله در سطح شهر آن هم بصورت منطقه‌ای شروع کنیم.

شهردار بابل با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی حجم پسماند با راه اندازی این مرکز پردازش، گفت: این مرکز در زمینی به مساحت ۴ هزار متر مربع با تجهیزاتی مدرن که بخشی از آن را در اختیار داریم قرار است راه اندازی شود که برآورد می‌شود پس از راه اندازی حدود ۳۰ درصد از حجم پسماندمان کاهش یابد، این درصد حجم قابل توجهی است چرا که شهر بابل به تنهایی روزانه ۲۰۰ هزار تن زباله دارد.

بیکایی ادامه داد: زمین فعلی مرکز پردازش پسماند به مدت ۲۰ سال مرکز عرضه دام بود و در اختیار کسبه این حوزه قرار داشت و شهرداری در حال تدارک مکانی برای ادامه فعالیت این عزیزان است به واسطه تغییر کاربری این مکان فعلی که لطمه‌ای به کسب و کار این افراد وارد نشود.

