فرماندار عجب‌شیر گفت:در جریان انجام عملیات تعمیر و ایمن‌سازی مخزن سوخت یکی از جایگاه‌های عرضه بنزین شهرستان سه نفر از عوامل فنی دچار مصدومیت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیر عباس سلطانپور درباره حادثه انفجار در یکی از جایگاه‌های سوخت شهرستان عجب شیر اظهار داشت: شامگاه دیروز هنگام انجام عملیات تعمیر و ایمن‌سازی مخزن سوخت سانحه‌ای رخ داد که بر اثر آن سه نفر از نیرو‌های فنی آسیب دیدند.
 
وی افزود:جایگاه مذکور از صبح به دلیل انجام تعمیرات تعطیل بوده و هیچ‌گونه اختلالی در روند توزیع سوخت در سطح شهرستان به وجود نیامده است.
 
فرماندار عجب شیر تصریح کرد: مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان سینا تبریز منتقل شده‌اند و خوشبختانه وضعیت عمومی آنان رضایت‌بخش است.
 
 سلطان‌پور گفت:علت دقیق بروز این سانحه از سوی کارشناسان آتش‌نشانی در حال بررسی بوده و نتایج آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیما

