رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان پاکستان گفت: گسترش روابط اقتصادی و بالابردن حجم مبادلات بین دو کشور از اصلی‌ترین اولویت‌های دو کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ محمدباقر قالیباف در دیدار «ایاز صادق» رئیس مجلس ملی پاکستان ضمن ابراز خوشنودی از سفر به پاکستان بیان کرد: ما از ملت پاکستان بدلیل حمایت هایشان از ملت ایران در مقابل تجاوزات رژیم صهیونیستی تشکر می‌کنیم که نشان داد روابط دوستانه ملت ایران و پاکستان بسیار عمیق است. در کنار هم بودن این دو کشور دوست و همسایه در روز‌های سخت نشان دهنده روابط بسیار خوب تهران-اسلام آباد است و امیدواریم که در این سفر روابط میان دو کشور به ویژه پارلمان‌ها تعمیق یابد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان ادامه داد: با وجود اینکه ساعات اولیه برای ما بسیار سخت گذشت، اما در سریعترین زمان ممکن پاسخ دادیم به نحوی که از زمان تاسیس رژیم جعلی صهیونیستی از سال ۱۹۴۸ تاکنون این رژیم چنین ضربه محکمی را دریافت نکرده بود.

قالیباف تاکید کرد: بدون شک ایران و پاکستان به دلیل منافع مشترک متعدد می‌توانند با همکاری یکدیگر در مقابل زیاده خواهی‌های رژیم صهیونیستی و حامیانش بایستند. تهران و اسلام آباد می‌توانند در بسیاری از امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با یکدیگر همکاری داشته باشند و ما در این سفر به دنبال تعمیق این روابط هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی توسعه روابط اقتصادی دو کشور را مهم ارزیابی کرد و گفت: یکی از اهداف مهم این سفر، گسترش روابط اقتصادی و بالابردن حجم مبادلات بین دو کشور است که امیدواریم در تحقق آن موفق شویم.

"ایاز صادق" رئیس مجلس ملی پاکستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت و دولت پاکستان و با تبریک پیروزی ملت ایران بر رژیم صهیونیستی گفت: در زمان حمله رژیم صهیونیستی به ایران، پارلمان پاکستان با تصویب قطعنامه‌ای حملات این رژیم علیه ایران را محکوم کرد چرا که از نگاه ما اسرائیل دشمن مشترک ایران و پاکستان است و ایران و پاکستان، ملت واحدی هستند که نیمی در یک طرف مرز و نیمی در طرف دیگر هستیم.

رئیس مجلس ملی پاکستان اظهار داشت: گروه‌های دوستی ایران و پاکستان گرد هم جمع خواهند شد و برای ترسیم راهبردی جدید برای پیشبرد همکاری‌های مشترک دو کشور برنامه ریزی خواهند کرد و مقامات عالی پارلمانی دو کشور هم به تفصیل و جامعیت و با جزئیات در خصوص این موضوعات بحث و تبادل نظر خواهند کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی که صبح دیروز چهارشنبه به دعوت رئیس مجلس ملی پاکستان به این کشور سفر کرده قرار است با مقامات مختلف این کشور از جمله نخست وزیر و رئیس مجلس سنا دیدار و رایزنی کند.

در این سفر فداحسین مالکی، محمدنور دهانی، رحمدل بامری، مهرداد گودرزوند و فضل الله رنجبر رئیس قوه مقننه کشورمان را همراهی می‌کنند.

منبع: مجلس

