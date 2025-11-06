سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور از قلع و قمع سه واحد بنای غیرمجاز و یک مورد دیوارکشی در اراضی زراعی و باغی این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - صادقی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با هدف صیانت از زمین‌های کشاورزی، احکام قطعیت یافته قضایی در دو روستای این شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

او افزود: در روستای جلیکان، سه واحد بنای غیرمجاز که به صورت غیرقانونی در عرصه‌های تولیدی احداث شده بود، با مجموع مساحت ۴۸۰ متر مربع به طور کامل قلع و قمع شد.

صادقی گفت: همچنین در روستای طالب آباد، یک مورد دیوارکشی غیرمجاز به متراژ ۱۲۰ متر که در حریم اراضی کشاورزی انجام شده بود، برچیده شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نور با تأکید بر جدیت این مدیریت در برخورد با هرگونه تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی زراعی و باغی، افزود: این اقدامات به صورت مستمر و در چارچوب قانون در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت تا از سرمایه‌های ملی و منابع پایه تولید در بخش کشاورزی حفاظت شود.

