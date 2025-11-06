حزب الله لبنان اعلام کرد که حق مشروعی برای مقاومت در برابر اشغال رژیم صهیونیستی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حزب الله لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که «حق مشروعی برای مقاومت در برابر اشغال (اسرائیل)» دارد و افزود که از ارتش لبنان حمایت خواهد کرد. حزب الله همچنین گفت که اگرچه لبنان به آتش‌بس پایبند است، اما ملزم به مذاکره سیاسی با اسرائیل نیست.

هفته گذشته، جوزف عون، رئیس جمهور لبنان پس از عبور شبانه نیرو‌های اسرائیلی از مرز و شهادت یک کارمند شهرداری، علیرغم آتش‌بس میانجیگری شده توسط ایالات متحده، به ارتش دستور داد تا با هرگونه حمله اسرائیل به جنوب لبنان مقابله کند.

حزب الله اعلام کرد: "ما حق مشروع خود را برای مقاومت در برابر اشغال و تجاوز و ایستادن در کنار ارتش و مردم خود برای محافظت از حاکمیت کشورمان تأیید می‌کنیم. "

حزب الله همچنین گفت که از حق خود برای دفاع از خود در برابر "دشمنی که جنگ را به کشور ما تحمیل می‌کند، حملات خود را متوقف نمی‌کند و به دنبال مطیع کردن کشور ماست" استفاده می‌کند.

ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۴ پس از بیش از یک سال درگیری ناشی از جنگ غزه، آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل را برقرار کرد، اما حملات اسرائیل در سراسر مرز به صورت پراکنده ادامه داشته است.

منبع: رویترز