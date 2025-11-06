حزب الله لبنان اعلام کرد که حق مشروعی برای مقاومت در برابر اشغال رژیم صهیونیستی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - حزب الله لبنان روز پنجشنبه اعلام کرد که «حق مشروعی برای مقاومت در برابر اشغال (اسرائیل)» دارد و افزود که از ارتش لبنان حمایت خواهد کرد. حزب الله همچنین گفت که اگرچه لبنان به آتش‌بس پایبند است، اما ملزم به مذاکره سیاسی با اسرائیل نیست.

هفته گذشته، جوزف عون، رئیس جمهور لبنان پس از عبور شبانه نیرو‌های اسرائیلی از مرز و شهادت یک کارمند شهرداری، علیرغم آتش‌بس میانجیگری شده توسط ایالات متحده، به ارتش دستور داد تا با هرگونه حمله اسرائیل به جنوب لبنان مقابله کند.

حزب الله اعلام کرد: "ما حق مشروع خود را برای مقاومت در برابر اشغال و تجاوز و ایستادن در کنار ارتش و مردم خود برای محافظت از حاکمیت کشورمان تأیید می‌کنیم. "

حزب الله همچنین گفت که از حق خود برای دفاع از خود در برابر "دشمنی که جنگ را به کشور ما تحمیل می‌کند، حملات خود را متوقف نمی‌کند و به دنبال مطیع کردن کشور ماست" استفاده می‌کند.

ایالات متحده در نوامبر ۲۰۲۴ پس از بیش از یک سال درگیری ناشی از جنگ غزه، آتش‌بس بین لبنان و اسرائیل را برقرار کرد، اما حملات اسرائیل در سراسر مرز به صورت پراکنده ادامه داشته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: حزب الله لبنان ، نقض آتش بس
خبرهای مرتبط
۱۱۹ بار نقض آتش‌بس توسط اسرائیل/ پایبندی حماس، نتانیاهو را در بن‌بست قرار داده است
ادعای اسرائیل درباره بازتوانی نظامی حزب‌الله
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خط و نشان ترامپ برای شهردار منتخب نیویورک
سازمان ملل: بیش از ۸۱ هزار غیرنظامی به دلیل ناامنی در الفاشر سودان آواره شده‌اند
فیلیپین پس از کشته شدن ۱۱۴ نفر در طوفان وضعیت اضطراری اعلام کرد
انفجار در کارخانه شیمیایی آمریکا باعث نشت آمونیاک و تخلیه ساکنان شد
شورای امنیت تحریم‌ها علیه «جولانی» را امروز بررسی می‌کند
تأکید ایران بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای حمایت از مهاجرین
حزب الله لبنان: به آتش‌بس پایبندیم و مذاکره با اسرائیل را رد می‌کنیم
سفر معاون اقتصادی طالبان به مناطق زلزله‌زده افغانستان
به مذاکرات استانبول امیدی نیست؛ کابل حامی تروریسم است
آغاز نخستین ترانزیت گازوئیل روسیه به افغانستان از مسیر ریلی شمال ایران
آخرین اخبار
تیراندازی در آغاز مبارزات انتخاباتی بنگلادش یک کشته بر جا گذاشت
حزب الله لبنان: به آتش‌بس پایبندیم و مذاکره با اسرائیل را رد می‌کنیم
رژیم صهیونیستی مرز با مصر را منطقه نظامی بسته اعلام کرد
وال استریت ژورنال: ترامپ هنوز در مورد اقدام نظامی علیه ونزوئلا تصمیم نگرفته است
کره شمالی اعلام کرد به تحریم‌های آمریکا با «اقدامات مناسب» پاسخ می‌دهد
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه‌ای را برای طرح ترامپ در مورد غزه به سازمان ملل ارائه کرد
آتش سوزی و انفجار مهیب در نیویورک؛ ۷ آتش‌نشان زخمی شدند
۱۱۹ بار نقض آتش‌بس توسط اسرائیل/ پایبندی حماس، نتانیاهو را در بن‌بست قرار داده است
کره جنوبی ساخت زیردریایی هسته‌ای در داخل کشور را «معقول» دانست
شورای امنیت تحریم‌ها علیه «جولانی» را امروز بررسی می‌کند
اقدام خصمانه پارلمان استرالیا علیه سپاه پاسداران
اسرائیل ۳۹ شهروند سوری را ربود
خط و نشان ترامپ برای شهردار منتخب نیویورک
حمله پهپادی به ولگوگراد روسیه یک کشته بر جا گذاشت
حذف مدارک ویدئویی جنایات اسرائیل توسط گوگل
به مذاکرات استانبول امیدی نیست؛ کابل حامی تروریسم است
آغاز نخستین ترانزیت گازوئیل روسیه به افغانستان از مسیر ریلی شمال ایران
تأکید ایران بر گسترش همکاری‌های بین‌المللی برای حمایت از مهاجرین
انفجار در کارخانه شیمیایی آمریکا باعث نشت آمونیاک و تخلیه ساکنان شد
سفر معاون اقتصادی طالبان به مناطق زلزله‌زده افغانستان
سازمان ملل: بیش از ۸۱ هزار غیرنظامی به دلیل ناامنی در الفاشر سودان آواره شده‌اند
فیلیپین پس از کشته شدن ۱۱۴ نفر در طوفان وضعیت اضطراری اعلام کرد
طرح ترامپ برای خلع سلاح هسته‌ای سه‌جانبه با روسیه و چین
ادعای ترامپ: مردم نیویورک به خاطر ممدانی به فلوریدا فرار خواهند کرد
آمریکا پیش‌نویس قطعنامه سازمان ملل در مورد غزه را با اعضای شورای امنیت به اشتراک می‌گذارد
مظنون سرقت از لوور، بلاگر و نگهبان سابق یک موزه بوده است!
ترکیه و حماس در مورد مراحل بعدی طرح غزه گفت‌و‌گو کردند
مدودف: آمریکا روسیه را مجبور به بررسی آزمایش‌های هسته‌ای می‌کند
آمریکا یک موشک بالستیک قاره‌پیما آزمایش کرد
هشدار رئیس سازمان جهانی بهداشت درباره قحطی سودان