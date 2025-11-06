باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی-رئیس‌جمهور اظهار کرد: دولت نمی‌تواند در اتاق بسته مشکلات تولیدکنندگان را حل کند. باید با همکاری یکدیگر مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران را رفع کنیم.

وی با اشاره به اینکه در مسائل اجتماعی 75درصد با صنعت و بازار است، گفت: برای اینکه بتوانیم ارتباط با جامعه هدف را حل کنیم، مشارکت مردمی ایجاد خواهیم کرد و در این راه شورای محله‌محور راه‌اندازی خواهیم کرد.

پزشکیان از راه‌اندازی مسئله‌محوری و مردم‌محوری در محلات و استفاده از ظرفیت مساجد برای رفع معضلات استانی خبر داد و بیان کرد: باید با کمک مردم مشکلات خواسته‌های آنان را حل کنیم.

وی اظهار داشت: مقرر شده هر ماه با اتاق بازرگانی، کارآفرینی و پتروشیمی جلسات برگزار کنیم و طی این روند نیازها، مشکلات و دغدغه‌های این حوزه را با همکاری وزارتخانه مربوطه را بررسی کنیم.

رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: هفته آینده دو جلسه با اتاق بازرگانی برگزار و ببینیم نتیجه کار چه شده است؛ در این اتاق کارشناسان امر در رابطه با مجوزها و تسهیلات بانکی حضور داشته تا با کمک هم مشکلات را حل کنیم.

به گفته وی، نگاه مشترک و گفت‌وگو کردن قطعا باعث حاکمیت و تقویت دولت می‌شود. اگر تولیدکنندگان تولید داشته باشند دولت درآمد و مالیات خواهد داشت.

رئیس‌جمهور عنوان کرد: کشورهایی که نفت و گاز ندارند چطور می‌خرند و مردمانش در امنیت هستند؟ ما نفت و گاز داریم اما مشکل داریم چراکه تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان را بها نداده‌ایم.

وی تأکید کرد: وقتی که نفت و گاز تمام شد آیا باید مردم از گرسنگی بمیرند؟ باید به تولید و سرمایه‌گذاری بها دهیم، موانع را برداریم و بر خواهیم داشت چراکه مصمم هستیم.

پزشکیان یادآور شد: اگر عدالت، مشارکت مردمی و تکنولوژی مناسب را به هم وصل کنیم، سرمایه‌ نیروی انسانی حاضر در این جلسه با ارزش‌تر از طلا و معادن خواهد بود، کشورهایی که طلا و معادن ندارند چگونه مشکلی ندارند و توانسته‌اند مشکلات را حل کنند، بنابراین ما هم می‌توانیم. باید دیدگاه خودمان را اصلاح کنیم که کجا را می‌بینیم. دنبال برترین هستم. اگر این اراده و عزم شکل بگیرد همه چیز را خواهیم ساخت. انتظار آن است که چیزی بسازیم که بر لبه دانش است.

دکتر پزشکیان با بیان اینکه کشور برای عبور از نابرابری‌ها نیازمند هم‌دلی و همکاری جمعی است گفت: فرهیختگان، هنرمندان، دانشمندان، سیاست‌مداران و ادیبان این خطه می‌توانند نیروی محرکه تغییر باشند. امروز بار سنگینی بر دوش همه ماست و حل مشکلات تنها زمانی ممکن می‌شود که اهل علم و اندیشه به میدان بیایند و در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت کنند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: هیچ جناح یا گروهی به‌تنهایی قادر به اصلاح کشور نیست و موفقیت جز با مشارکت همگانی حاصل نمی‌شود. اگر مردم در جایگاه خود نقش خود را ایفا کنند، مسیر توسعه و عدالت هموار خواهد شد. همه دشواری‌هایی که بر کشور تحمیل شده است، به دست توانای نخبگان و مردم آگاه قابل حل است.

رئیس جمهور افزود: هر هزینه‌ای که دولت از توان مالی کشور فراتر رود، در نهایت به‌صورت تورم بر معیشت مردم تحمیل می‌شود. در جلسات متعدد با استانداران تأکید شده است که کاهش هزینه‌های اجرایی در همه سطوح باید در دستور کار باشد تا توان مالی برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر آزاد شود.

دکتر پزشکیان ادامه داد: از نخبگان و کنشگران اجتماعی استان درخواست می‌شود در این مسیر همراه باشند. دولت وفاق ملی در خدمت مردم است و هر اندازه توان داشته باشد برای حل مشکلات همکاری خواهد کرد. نشست مشترک سمن‌ها و فعالان کردستان در تهران برگزار خواهد شد تا خواسته‌ها و طرح‌ها به‌صورت مستقیم مورد بررسی قرار گیرد. استاندار کردستان مأموریت یافته است تا پیگیری‌ها را تا حصول نتیجه ادامه دهد.

رئیس جمهور گفت: کردستان شایستگی آن را دارد که الگوی توسعه و همدلی در کشور باشد. این سرزمین می‌تواند به جایگاهی برسد که دیگر مناطق کشور با تحسین بنگرند و آرزو کنند بخشی از این فرهنگ تلاش‌گر و پویا را داشته باشند. کردستان مظهر تلاش، انسانیت و همبستگی است و‌ایمان داریم که آینده‌ای درخشان پیش روی این خطه خواهد بود.

دکترپزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر معنا و هدف سفرهای استانی بیان کرد: این حضورها تنها برای بازدید یا گفت‌وگو نیست بلکه برای لمس واقعیت زندگی مردم و شنیدن مستقیم مشکلات از زبان آنان است. هیچ گزارشی جای گفت‌وگوی‌رو در‌رو را نمی‌گیرد و هیچ آمار و جدول کاغذی نمی‌تواند عمق رنج یا امید مردم را نشان دهد.