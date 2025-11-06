باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - زینب فرخ، مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان قم، امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، پوشش را فراتر از پوشاندن بدن دانست و آن را نمادی از باورها، ارزش‌های دینی و هویت فرهنگی جامعه معرفی کرد.

او با هشدار نسبت به بهره‌برداری دشمنان از پوشش در جنگ نرم، گفت: حجاب امروز به میدان نبرد فرهنگی تبدیل شده و نظام سلطه با تولید محتوای هدفمند، در پی تغییر سبک زندگی اسلامی است.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان قم خواستار اقدامات ایجابی و خلاقانه مسئولان فرهنگی برای تقویت نگاه آگاهانه نسل جوان به حجاب شد.

او در ادامه از برگزاری جشنواره ملی «ایراندخت» با هدف ترویج مد ایرانی اسلامی خبر داد و گفت: استان قم با عنوان «نگین‌دخت» میزبان بخشی از این رویداد خواهد بود. این نام با الهام از جایگاه معنوی حضرت معصومه (س) و صنعت نگین قم انتخاب شده است.

قم میزبان طراحی مانتوهای عفیفانه با کیفیت و قیمت مناسب

او گفت: در جشنواره نگین‌دخت، تمرکز اصلی بر طراحی لباس‌های اجتماع بانوان از جمله مانتو است؛ هدف، ارائه الگویی از پوشش ایرانی اسلامی است که هم‌زمان با حفظ عفاف، از زیبایی، کیفیت و قیمت مناسب برخوردار باشد.

او افزود:جشنواره در سه محور طراحی و دوخت، پژوهش‌های فرهنگی، و نمایشگاه آثار برتر برگزار می‌شود. برگزیدگان استانی به مرحله کشوری راه می‌یابند و علاوه بر نمایش آثار برتر، جوایز نقدی و امکان حمایت با ارائه تسهیلات مالی نیز فراهم خواهد شد.

مسئول بسیج جامعه زنان سپاه استان قم گفت:دریافت آثار از امروز ۱۵ آبان به دبیرخانه جشنواره بسیج جامعه زنان سپاه استان قم آغاز شده و مراسم اختتامیه همزمان با میلاد حضرت علی‌اکبر (ع) در دی‌ماه برگزار می‌شود.

فرخ در پایان از همه نهادهای فرهنگی، دانشگاه‌ها و برندهای ایرانی برای مشارکت فعالانه در جشنواره ملی «ایراندخت» دعوت کرد.