مقامات اعلام کردند که افراد مسلح موتورسوار پس از شروع مبارزات انتخاباتی به یک تجمع سیاسی در بنگلادش حمله کردند و یک نفر را کشتند.

مقامات روز پنجشنبه اعلام کردند که افراد مسلح موتورسوار پس از شروع مبارزات انتخاباتی احزاب برای انتخابات مهم، به یک تجمع سیاسی در بنگلادش حمله کردند و یک نفر را کشتند و دو نفر دیگر از جمله یک نامزد را زخمی کردند.

احزاب بزرگ روز چهارشنبه مبارزات انتخاباتی خود را برای انتخاباتی که قرار است در فوریه ۲۰۲۶ برگزار شود، آغاز کردند. این اولین انتخابات از زمان قیام مرگبار سال گذشته است که منجر به سرنگونی دولت شیخ حسینه، حاکم سابق شد. مبارزات انتخاباتی تقریباً بلافاصله به خشونت کشیده شد.

پلیس اعلام کرد که این تیراندازی در تجمع روز چهارشنبه حزب قدرتمند ملی بنگلادش (BNP) که صد‌ها نفر در شهر بندری چاتوگرام در آن شرکت داشتند، رخ داد. امیر خسرو محمود چودوری، رهبر ارشد حزب ملی بنگلادش گفت: «این تلاشی برای بی‌ثبات کردن سیاست و اخلال در انتخابات بود.»

حزب ملی بنگلادش به طور گسترده به عنوان پیشتاز انتخابات شناخته می‌شود.

پلیس اعلام کرد که افراد مسلح به سرعت به سمت جمعیتی صد‌ها نفره در تجمع آتش گشودند، اما اصرار داشتند که نامزد حزب ملی بنگلادش هدف نبوده است.

ارشاد الله، نامزد انتخابات، به همراه یکی از حامیانش مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد. نفر سوم نیز کشته شد.

این کشور جنوب آسیا با حدود ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت، از زمان سرنگونی حسینه توسط قیامی به رهبری دانشجویان در اوت ۲۰۲۴، دچار آشفتگی سیاسی بوده است.

از نظر فنی، مبارزات انتخاباتی غیررسمی است، زیرا انتظار نمی‌رود کمیسیون انتخابات تا دسامبر روز رأی‌گیری را اعلام کند.

محمد یونس، رهبر موقت، برنده ۸۵ ساله جایزه صلح نوبل که به عنوان مشاور ارشد فعالیت می‌کند، بار‌ها قول داده است که انتخابات در ماه فوریه برگزار شود.

دولت موقت روز پنجشنبه اعلام کرد: «از همه بازیگران سیاسی و حامیان آنها می‌خواهیم که آرامش خود را حفظ کنند، خویشتنداری نشان دهند و اطمینان حاصل کنند که انتخابات عمومی فوریه در فضایی از صلح، عزت و انصاف برگزار می‌شود.»

پلیس بنگلادش روز چهارشنبه برای تحویل بیش از ۱۳۰۰ مسلسل، تفنگ و تپانچه که در جریان قیام سال گذشته غارت شده بود، پاداش نقدی تعیین کرد.

