سازمان ملل از کاهش ۲۰ درصدی کشت خشخاش در افغانستان خبر داد و گفت این مسأله نشان دهنده تحولی چشمگیر در مبارزه با مواد مخدراست.

باشگاه خبرنگاران جوان- بر اساس گزارش تازهی دفتر سازمان ملل متحد برای مواد مخدر و جرم (UNODC)، کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش، همراه با تغییر شاخصهای بازار، نشاندهندهی تحول چشمگیر در تولید و قاچاق مواد مخدر در منطقه است.
در سال ۲۰۲۵، مجموع زمینهای زیر کشت خشخاش در افغانستان ۱۰٬۲۰۰ هکتار برآورد شده، در حالی که در سال ۲۰۲۴ این رقم ۱۲٬۸۰۰ هکتار بود. پیش از صدور فرمان منع کشت خشخاش در سال ۲۰۲۲، سطح زیر کشت این محصول ۲۳۲ هزار هکتار تخمین شده بود.
تولید تریاک نیز در سال ۲۰۲۵ با ۳۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته به ۲۹۶ تن رسیده است. درآمد کشاورزان از فروش تریاک نیز با ۴۶ درصد کاهش از ۲۶۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۴ به ۱۳۴ میلیون دلار در سال جاری تقلیل یافته است. به دنبال ممنوعیت کشت خشخاش، بسیاری از کشاورزان به کاشت حبوبات و محصولات دیگر روی آوردهاند. خشکسالی و بارشهای اندک نیز سبب بایر شدن بیش از ۴۰ درصد زمینهای زراعتی شده است.
همزمان، بازگشت حدود چهار میلیون افغان از کشورهای همسایه – معادل ۱۰ درصد جمعیت کشور – موجب افزایش رقابت برای دسترسی به منابع محدود و مشاغل شده است. کارشناسان هشدار میدهند که این شرایط ممکن است انگیزه برای کشت مجدد خشخاش را تقویت کند.
«اولیور استولپ»، نماینده منطقهای UNODC، تأکید کرد که عبور افغانستان از چرخهی کشت غیرقانونی نیازمند سرمایهگذاری هماهنگ و بلندمدت و نیز توانمندسازی کشاورزان از طریق معیشتهای بدیل است.
قیمت تریاک خشک نیز در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۷ درصد کاهش یافته و از ۷۸۰ دلار به ۵۷۰ دلار فی کیلوگرام رسیده است، هرچند هنوز پنج برابر بیشتر از نرخ پیش از ممنوعیت است.
UNODC اعلام کرده است که این تغییرات در قیمت و تولید، حاکی از انتقال بخشی از تولید تریاک به کشورهای دیگر و تغییر در الگوهای قاچاق در منطقه است.
«جورجت گانیون»، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان، گفت: «چالش مواد مخدر در افغانستان محدود به مرزهای این کشور نیست و بازیگران داخلی و بینالمللی را درگیر کرده است. گروه کاری مبارزه با مواد مخدر در چارچوب روند دوحه، بستری برای تعامل و یافتن راهحلهای مشترک فراهم میسازد.»
در گزارش آمده است که پس از ممنوعیت مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر ترکیبی – بهویژه متامفتامین – در حال افزایش است. در پایان سال ۲۰۲۴، موارد کشف و ضبط این مواد در افغانستان و کشورهای پیرامونی ۵۰ درصد بیشتر از ربع سوم ۲۰۲۳ بوده است.
به گفتهی دفتر سازمان ملل متحد، با کاهش تولید تریاک، مواد مخدر ترکیبی به تجارت تازهای برای گروههای جنایتسازمانیافته بدل شده که تولید آن آسانتر، کشف آن دشوارتر و وابستگی کمتری به شرایط اقلیمی دارد. از این رو، راهبردهای مقابله با مواد مخدر باید فراتر از تریاک رفته و مواد ترکیبی نیز در برنامههای نظارت، تحلیل و کاهش تقاضا گنجانده شود.