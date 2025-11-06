شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام ازدواج و اختلال در سامانه فرابانم ملت ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ا وام ازدواج و فرزندآوری به عنوان یکی از تسهیلات پرطرفدار، توانسته مشکل گشای بسیاری از جوانان را برطرف کند. اما این روز‌ها اختلال در سامانه فرابانک ملت؛ جوانان را با مشکلات مختلفی روبه‌رو کرده و موجب شده تا بسیاری از متقاضیان درانتظار دریافت این تسهیلات بمانند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام اینجانب متقاضی دریافت تسهیلات ازدواج از بانک ملت هستم. در فرآیند ثبت‌نام، پس از مراجعه به سامانه فرابانک ملت جهت ثبت درخواست، با این پیام مواجه شدم: «قابل توجه متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به اطلاع می‌رساند، به منظور بازنگری و بهینه‌سازی فرآیند‌های مرتبط با پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، امکان ثبت درخواست این تسهیلات در سامانه فرابانک متوقف شده است. لطفاً جهت دریافت تسهیلات به شعبه منتخب خود مراجعه فرمایید. متعاقباً به شعبه منتخب مراجعه نمودم، به من گفتند که سهمیه پرداخت تسهیلات ازدواج در حال حاضر محدود به دو مورد در هر ماه است، در حالی که حدود ۴۰ نفر پیش از این تشکیل پرونده داده‌اند و تعداد زیادی مانند خودم هنوز موفق به تشکیل پرونده نشده‌اند، بر این اساس با توجه به تعداد بالای متقاضیان و محدودیت سهمیه، روند پرداخت تسهیلات ممکن است بیش از دو سال به طول انجامد. با توجه به توضیحات مسئول محترم شعبه و اعتبارات شعبه و سایر مراجعان، چنانچه امکان ثبت درخواست از طریق سامانه فرابانک مجدداً فراهم گردد، بخش عمده‌ای از مشکلات موجود مرتفع خواهد شد. از سوی دیگر، با عنایت به اینکه مهلت تشکیل پرونده برای هر متقاضی ۶۰ روز تعیین شده است، در صورت تداوم غیرفعال بودن سامانه، احتمال پایان مهلت قانونی اینجانب و لزوم ثبت‌نام مجدد در سامانه بانک مرکزی وجود دارد که با ثبت نام مجدد باعث ورود دوباره به صف پذیرش بانک و تعیین شعبه می‌شود؛ لذا خواهشمند است از افراد مسئول فرابانک و بانک مرکزی که موضوع بازگشایی سامانه فرابانک ملت برای ثبت تسهیلات ازدواج در اسرع وقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد تا حقوق متقاضیان این تسهیلات محفوظ بماند.

