معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری اولین دوره انتخابات شورای عالی جوانان این جمعیت خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - کاظم خیری معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری، در آستانه برگزاری اولین دوره انتخابات شورای عالی جوانان هلال احمر، این رویداد را نمادی از بلوغ فکری و مشارکتجویی جوانان در ساختار مدیریتی کشور دانست و اظهار داشت: هدف اصلی از تشکیل این شورا، فراتر رفتن از نقش سنتی جوانان به عنوان مجریان صرف برنامههاست؛ میخواهیم جوانان، معماران اصلی آینده هلال احمر باشند.
وی افزود: این شورا بستر مشارکت ساختارمند و قانونی جوانان را در فرآیندهای تصمیمگیری کلان سازمان فراهم میسازد و به آنان امکان میدهد دیدگاهها و ایدههای خود را در سیاستگذاریها و برنامههای ملی منعکس کنند.
خیری با اشاره به نمادشناسی پوستر انتخابات، اثر انگشت را نماد «اصالت، هویت فردی و اثرگذاری منحصربهفرد» هر داوطلب عنوان کرد و گفت: رأیدهندگان باید افرادی را انتخاب کنند که امضای شخصیشان ـ یعنی ایدهها و تعهدشان ـ در تصمیمات آینده سازمان نمایان شود.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان، از شورای عالی جوانان به عنوان نهادی پاسخگو و تحولگرا یاد کرد و اظهار داشت: از این شورا انتظار میرود در جهت افزایش چابکی سازمان، ارتقای کیفیت خدمات، و بسترسازی برای بروز خلاقیت و ابتکار در اجرای طرحها و پروژهها گامهای مؤثری بردارد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت مشارکت حداکثری جوانان در انتخابات، گفت: این فرصت در این سطح تکرار نخواهد شد. انتخاب آگاهانه شما تضمینکننده پویایی و اثربخشی هلال احمر در مسیر خدمترسانی به مردم است.
خیری همچنین خاطرنشان کرد: معاونت امور جوانان جمعیت هلال احمر متعهد است مصوبات کارشناسیشده این شورا را با جدیت پیگیری و اجرایی کند.