دادگاه تجدیدنظر هلند با رد شکایت گروه‌های حامی فلسطین، اجازه ادامه صادرات تسلیحات این کشور به تل‌آویو را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دادگاه تجدید نظر هلند پرونده‌ای که توسط گروه‌های حامی فلسطین ارائه شده بود و خواستار جلوگیری از صادرات تسلیحات به تل‌آویو و تجارت با شهرک‌های یهودی‌نشین بود را رد کرد.

گروه‌های حامی فلسطین استدلال کرده بودند که دولت هلند به عنوان یکی از امضاکنندگان کنوانسیون نسل‌کشی ۱۹۴۸، وظیفه‌دارد تمامی اقدامات لازم را برای جلوگیری از نسل‌کشی انجام دهد و با توجه به شمار بسیار بالای شهدا در جنگ غزه، لازم است صادرات سلاح به تل‌آویو متوقف شود.

سازمان‌های غیردولتی طرفدار فلسطین در هلند می‌گویند که این کشور سیستم‌های رادار، قطعات جت‌های جنگنده و کشتی‌های جنگی F-۱۶، سگ پلیس و دوربین و نرم‌افزار برای سیستم‌های نظارتی را به تل‌آویو صادر کرده است.

در همین حال، دولت هلند مدعی است که بیشتر صادرات سلاح به (رژیم) اسرائیل را متوقف کرده و فقط قطعات سیستم‌های دفاعی را مجاز می‌داند.

اینها رسماً دیوانه اند دارند به یه جنگ نابرابر کمک رسانی می کنند در حالیکه مردم غزه گرسنه اند و همه درهای کمک غذایی برایشان بسته است پی انسانیت وجدان نداشته تان چی میشه لعنت به ذات پلیدتون
