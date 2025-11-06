باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه کشتارگاه صنعتی دام در شهرستان میاندوآب با تأکید بر جدی بودن تغییرات اقلیمی و کاهش محسوس بارش‌ها در کشور گفت: گرم شدن زمین دیگر یک پیش‌بینی نیست، بلکه واقعیتی است که اکنون با آثار آن مواجه هستیم.

صفدر نیازی اظهار کرد: میانگین بارش کشور در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است؛ در حالی که میانگین بلندمدت بارش‌ها حدود ۲۳۴ میلی‌متر بوده، سال گذشته این رقم به ۱۴۰ میلی‌متر رسیده و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز شرایط نامطلوب‌تری داشته باشیم.

وی افزود: مصرف آب در بخش کشاورزی که پیش‌تر حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد متر مکعب بود، در سال گذشته به ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.

نیازی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت غذایی کشور گفت: بخش کشاورزی و تولیدکنندگان در خط مقدم این جبهه قرار دارند و نقش آنان در پایداری تولید و حفظ استقلال غذایی کشور حیاتی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به دو پروژه مهم آبی در آذربایجان‌غربی اشاره کرد و گفت: یکی از این طرح‌ها مرزی (شبکه غرب کشور) است که بیش از ۶۱ هزار هکتار اراضی را تحت پوشش قرار می‌دهد و دیگری پایاب دریاچه ارومیه است که با تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی و با دستور مقام معظم رهبری در حال اجراست.

نیازی بر لزوم حرکت به سمت «حکمرانی مردم‌محور در حوزه آب» تأکید کرد و گفت: زمانی می‌توانیم از مدیریت موفق آب سخن بگوییم که هر قطره آب به ارزش افزوده تبدیل شود و مردم نیز در حفاظت، بهره‌برداری و تصمیم‌گیری در این حوزه نقش فعال داشته باشند.

۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی آماده اجراست

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی هم مراسم گفت: حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و حوزه‌های وابسته این استان آماده آغاز عملیات اجرایی است که تکمیل و اجرای این طرح‌ها گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های تولید و تأمین امنیت غذایی کشور به‌شمار می‌رود.

محمدرضا اصغری افزود: در همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان، ۶۱ طرح بخش کشاورزی با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۷ هزار میلیارد تومان ارائه شده است که با آغاز عملیات اجرایی پروژه‌ امروز، این رقم به طور کامل تحقق می‌یابد.

ایجاد شهرک تولید نهال شناسنامه‌دار در میاندوآب

وی یکی از طرح‌های شاخص و ارزشمند سرمایه گذاری را ایجاد شهرک تولید نهال شناسنامه‌دار در شهرستان میاندوآب عنوان کرد و گفت : این شهرک در زمینی به مساحت بیش از ۱۶۰ هکتار احداث می‌شود و با بهره‌برداری از آن، زمینه تولید نهال‌های استاندارد و گواهی‌شده در مقیاس ملی فراهم خواهد شد.

اصغری با اشاره به جایگاه ویژه میاندوآب در تولید نهال کشور گفت: این شهرستان به‌ تنهایی بیش از ۵۰ درصد نهال کشور را تولید می‌کند و اجرای شهرک نهال می‌تواند بخش عمده‌ای از نیاز کشور به نهال‌های اصلاح‌شده را تأمین کرده و نقش بسزایی در توسعه باغداری نوین ایفا کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی همچنین به موضوع مدیریت منابع آب و احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و افزود: طرح‌های متعددی در این راستا آماده اجراست که برای اجرای کامل آنها حدود ۶۰ همت اعتبار نیاز است.

به گفته وی، در صورت تأمین سالانه ۱۵ همت از این منابع، امکان صرفه‌جویی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب فراهم می‌شود که این میزان نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت بهینه آب و احیای دریاچه ارومیه خواهد داشت.

اصغری با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی کشت و استفاده از روش‌های نوین آبیاری برای مقابله با معضل کم‌آبی اظهار کرد: دشت میاندوآب از جمله مناطق درگیر بحران آب در استان است و اجرای طرح‌های صرفه‌جویانه در این منطقه می‌تواند به پایداری کشاورزی و حفظ منابع آبی کمک شایانی کند.

آغاز عملیات اجرایی کشتارگاه صنعتی میاندوآب

علیرضا امیر شهریاری مدیرعامل شرکت بهبودکاران نگین میاندوآب در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: این کشتارگاه در زمینی به مساحت نزدیک به ۴۰ هزار متر مربع و در ۸ هزار مترمربع زیربنا احداث می‌شود.

وی ظرفیت کشتار گوسفند و گاو در این کشتارگاه را ۳۰ هزار تن در سال اعلام کرد و افزود: در این مجموعه سالانه ۳۰ هزار تن نیز گوشت و فرآورده‌های گوشتی بسته بندی و به بازار عرضه خواهد شد.

بگفته امیرشهریاری کشتارگاه صنعتی میاندوآب با ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در عرض یک سال به بهره برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت بهبودکاران نگین میاندوآب ادامه داد: در این کشتارگاه علاوه بر تولید ۴۰ تن غذای حیوانات خانگی در سال، پوست دام فراوری و در کنار آن مجتمع توریست کشاورزی نیز احداث خواهد شد.

در حال حاضر ۱۳ کشتارگاه صنعتی طیور با ظرفیت کشتار ۳۸ هزار قطعه در ساعت و ۶ کشتارگاه دام سبک و سنگین با ظرفیت روزانه ۴ هزار و ۵۲۵ راس دام کوچک و بزرگ در استان آذربایجان‌غربی فعال است.