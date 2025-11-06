باشگاه خبرنگاران جوان - امروز، پنج شنبه ۱۵ آبان ماه، آموزشگاه جواد الائمه (ع ) با حضور وزیر آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان در شهرستان میبد افتتاح شد.
گفتنی است؛ این آموزشگاه در زیر بنای ۸۳۰ متر مربع و ۶ کلاس به بهره برداری رسید. این مدرسه باهزینه ۱۶ میلیارد تومان توسط خیر نیک اندیش؛ حاج جواد بابایی ساخته شده است.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به آغاز تحولی بنیادین در نظام تعلیم و تربیت گفت: این تغییرات با نگاه همزمان به اهداف کوتاهمدت و برنامهریزیهای بلندمدت، با هدف ارتقای کیفیت آموزش، ساماندهی معلمان و توسعه مهارتهای دانشآموزان در سراسر کشور در حال اجراست.
علیرضا کاظمی، در نشست شورای آموزش و پرورش استان یزد افزود: آموزش و پرورش همچون یک قطار در حال حرکت است، نمیتوان آن را متوقف کرد و همزمان تغییرات بنیادین اعمال کرد.
وی گفت: از این رو با ۲ نگاه کوتاهمدت و بلندمدت به دنبال تحولاتی هستیم که هم کیفیت آموزشی را ارتقا دهد و هم توسعه مهارتها و تربیت نسل آینده را تضمین کند.
وی افزود: نگاه بلندمدت ما شامل بازنگری برنامههای درسی، طراحی نظام تربیتی و استفاده از فناوریهای نوین است، نگاه کوتاهمدت ما، رفع مشکلات جاری، تجهیز مدارس، ساماندهی نیروی انسانی و ارتقای معیشت معلمان است.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: در حوزه نیروی انسانی، تلاش کردهایم معلمان طرح و نهضتی را با شرایط بهتر و حقوق مناسبتر جذب کنیم و آنان را در جایگاه واقعیشان در نظام آموزش و پرورش قرار دهیم.
کاظمی افزود:همچنین با همکاری استانداری و نمایندگان، کمبود تجهیزات آموزشی و نیازهای مراکز آموزشی را برطرف میکنیم و پروژههای مهم در حال اجرا و پیگیری است.
وی گفت: ۸۰ میلیارد تومان برای تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی، ۴۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل پروژهها و ۱۴۰ هزار متر مربع برای قیر و آسفالت اختصاص داده شده است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: تحول در آموزش و پرورش آنی، دفعی و نقطهای نیست فرایندی زمانبر است و حدود ۱۲ سال طول میکشد.
کاظمی تاکید کرد: بازنگری و طراحی مجدد برنامههای درسی یک کار هفت ساله است برنامه هر پایه باید به دقت طراحی و بازبینی شود و حتی پیشنهاد شد سالی دو پایه طراحی شود تا کیفیت و محتوای آموزشی متناسب با نیازهای روز و فناوریهای نوظهور باشد.
منبع؛ روابط عمومی