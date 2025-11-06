باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز پنج‌شنبه خواستار همکاری میان کشور‌ها و ملت‌ها بر اساس برابری شد.

پوتین تاکید کرد: «ما نمی‌توانیم بر چالش‌های متعدد دنیای مدرن غلبه کنیم مگر با همکاری یکدیگر».

رئیس‌جمهور روسیه در جریان مجمع بین‌المللی «روسیه، قدرت ورزش» گفت: «روسیه مانند بسیاری از کشور‌های جهان، خواستار تعامل میان کشور‌ها و ملت‌ها بر اساس برابری، احترام متقابل به منافع یکدیگر و احترام به فرهنگ‌های ملی است. ورزش هدفش اتحاد ملت‌ها و ساختن پل میان کشورهاست. این پیامی والا و یکی از ارزش‌های اصلی سازمان‌های ورزشی بین‌المللی است.»

وی در ادامه افزود: «ما به توسعه زیرساخت‌های ورزش‌های گروهی اولویت می‌دهیم تا برای همه گروه‌های سنی و سطوح سلامتی در دسترس باشد. ما در حال ساخت ورزشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی بزرگ، به‌علاوه زمین‌های کوچک‌تر برای فعالیت‌های روزانه در مدارس، دانشگاه‌ها، پارک‌ها و فضا‌های عمومی هستیم.»

پوتین امروز وارد شهر سامارا شد تا در مجمع بین‌المللی ورزش «روسیه، قدرت ورزش» که از ۵ تا ۷ نوامبر برگزار می‌شود، شرکت کند.

منبع: اسپوتنیک