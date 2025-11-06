باشگاه خبرنگاران جوان ـ علیرضا خاکی در جلسه هیئت مدیره سازمان اظهار کرد: سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر از سال ۱۳۷۲ با ساختاری ملی تشکیل شد و در آن زمان معاون عمرانی وزیر کشور و وزیر مسکن و شهرسازی از اعضای شورای سازمان بودند که این امر نشاندهنده نگاه ملی به مسائل پیرامونی حرم مطهر بود.
وی با اشاره به تجربه موفق مشهد مقدس افزود: در مشهد، ساختار اجرایی توسعه اطراف حرم مطهر رضوی همچنان با محوریت شرکت «ثامن» و با حضور مسئولان کشوری دنبال میشود و این موضوع به هماهنگی تصمیمات و پشتیبانی ملی از پروژهها انجامیده است. چنین الگویی باید در قم نیز تقویت شود تا تصمیمات از سطح محلی فراتر رود.
مدیرعامل سازمان بهسازی اطراف حرم مطهر قم خاطرنشان کرد: ساختار پیشنهادی وزارت کشور، سازمان بهسازی را به یکی از زیرمجموعههای شهرداری قم تبدیل میکند که این امر منجر به کاهش سطح نفوذ و توان پیگیری مسائل کلان میشود. با اجرای این پیشنهاد، مدیریت سازمان تکنهادی شده و امکان پیگیری پروژههای فرابخشی و ملی با دشواری روبهرو خواهد شد.
خاکی ادامه داد: یکی از پیامدهای این تغییر، افزایش توقعات عمومی از شهرداری در زمینه بازآفرینی شهری و توسعه محدوده پیرامون حرم است؛ در حالی که در چنین شرایطی شهرداری در پیگیری امور مرتبط با زیارت تنها میماند و از حمایتهای ملی بیبهره خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد: تجربه سالهای گذشته نشان داده که پیشبرد طرحهای اطراف حرم مطهر تنها با همافزایی دستگاههای مختلف، مشارکت ملی و حفظ جایگاه فرابخشی سازمان امکانپذیر است و تقلیل ساختار مدیریتی آن به سطح شهری، توسعه این محدوده حساس را با چالش مواجه خواهد کرد.
منبع:روابط عمومی بهسازی، نوسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر